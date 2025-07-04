РусГидро завершает модернизацию оборудования Волжской ГЭС

Благодаря модернизации оборудования установленная мощность Волжской ГЭС возрастет до 2744,5 МВт.

На Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») начались плановые работы по замене генератора на гидроагрегате со станционным номером восемь. Компания проводит обновление оборудования в рамках Программы комплексной модернизации (далее ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро. На Волжской ГЭС уже обновлены все 22 гидротурбины и 20 генераторов. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2541 МВт до 2734 МВт. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2744,5 МВт.

Генератор гидроагрегата №8 эксплуатируется с 1959 года и к настоящему времени выработал нормативный срок службы. Новый гидрогенератор изготовлен российской компанией «Силовые машины» и имеет улучшенные технические характеристики.

Волжская ГЭС – нижняя, наиболее мощная ступень Волжско-Камского каскада ГЭС и крупнейшая гидроэлектростанция Европы. Благодаря своим маневренным мощностям Волжская ГЭС имеет высокое значение для обеспечения надежной работы единой энергосистемы России. Среднемноголетняя проектная выработка электроэнергии составляет 11,5 млрд кВт.ч.

РусГидро реализует ПКМ гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Она ориентирована на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 14 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 631,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 146 гидротурбин и 154 генератора, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.