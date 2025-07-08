Благодаря офсетным контрактам в создание производств в регионах инвестируют более 3 млрд рублей

Межсубъектовые офсетные контракты впервые в России заключила Москва в 2024 году. Они стали одним из ключевых инструментов привлечения инвестиций в создание и модернизацию производств в регионах России. Об этом в рамках сессии «Межрегиональные офсетные контракты сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва семь лет подряд лидирует в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и второй год подряд занимает первое место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства. Меры поддержки промышленности позволяют нам создавать современные производства не только на территории столицы, но и по всей стране. На текущий момент мы заключили три межсубъектовых офсета: с республикой Карелия, Оренбургской и Владимирской областями. В создание производств на этих территориях привлекут свыше 3 млрд рублей», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Сессия «Межрегиональные офсетные контракты» состоялась в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2025» 8 июля. В обсуждении приняли участие директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговлиРоссийской Федерации Юрий Плясунов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, министр экономического развития и промышленности Владимирской области Денис Синявский, член Правительства Республики Карелия – министр промышленности и торговли Республики Карелия Светлана Астахова, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов.

Участники сессии обсудили перспективные направления для дальнейшего заключения межрегиональных офсетных контрактов и оптимизацию административных процедур при их реализации.

«Офсетные контракты — это стратегический инструмент для развития отечественной промышленности. Они обеспечивают гарантированный спрос на продукцию, привлекают инвестиции и создают новые производственные цепочки. В условиях современных вызовов, когда стабильность и предсказуемость играют ключевую роль, офсетные контракты становятся важным фактором устойчивого развития регионов и укрепления экономической безопасности страны. Необходимо активнее использовать этот механизм, чтобы стимулировать инновации и поддерживать наших производителей» — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Первый межрегиональный офсетный контракт столица заключила с республикой Карелия. По его условиям инвестор за счет собственных средств локализует на территории Карелии производство щебня для строительства столичных дорог. Москва, в свою очередь, гарантирует закупку около 13,7 миллиона тонн щебня в течение 10 лет.

«Заключенный в 2024 году офсетный контракт вошел в десятку крупнейших по величине закупки за всю историю современной контрактной системы. Проект имеет приоритетное значение для развития промышленности Карелии, поэтому Правительство республики оказывает предприятию всестороннюю поддержку. В рамках офсетного контракта инвестор – компания с существенным опережением графика уже в июне этого года запустила новый завод. Организация взяла на себя и существенную социальную нагрузку: от благоустройства населенных пунктов до социальных выплат сотрудникам за рождение ребенка. И для Карелии это не предел. Руководство компании активно расширяет географию своего присутствия в регионе», — отметила член Правительства Республики Карелия – министр промышленности и торговли Республики Карелия Светлана Астахова.

Контракт на поставку посадочных комплектов тюльпанов предполагает модернизацию тепличного хозяйства на территории Оренбургской области. Москва обязуется приобретать продукцию в течение 10 лет. Объем инвестиций в организацию производства оценивается более, чем в 100 млн рублей. Суммарно за весь срок контракта инвестор поставит около 104,8 млн луковиц. Реализация офсетного контракта позволит решить проблему импортозамещения в данной сфере: сейчас луковицы тюльпанов находятся под запретом на ввоз в РФ.

По условиям офсетного контракта с Владимирской областью инвестор взял на себя обязательства вложить более 300 млн рублей в освоение производства стабилизирующей добавки для щебеночно – мастичных асфальтобетонов. Эта добавка используется для повышения прочности дорожных покрытий. Москва будет закупать порядка 7,9 тыс. тонн продукции завода ежегодно в течение десяти лет.

С 2017 года Правительство Москвы заключило более 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и др. Совокупный объем закупки по этим договорам составит более 637 млрд рублей. Суммарно будет создано около 8 тысяч новых рабочих мест.

По 9 офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд.