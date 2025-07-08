CHINT в России продемонстрировал интеллектуальные решения 0,4-220 кВ на II Электротехническом съезде

Новые линейки оборудования NA8, NVF7 и NB2, представленный портфель проектов 2023–2024 гг. и фокус на импортозамещение подчеркивают вклад компании в технологический суверенитет России.

Представители CHINT в России выступили с докладом «CHINT – поставщик интеллектуальных решений для сетей электроснабжения 0,4–220 кВ» на II Всероссийском электротехническом съезде. В мероприятии приняли участие около 70 гостей со всей страны.

В рамках пленарной сессии CHINT в России представил практические кейсы внедрения современных электроустановок, созданных на основе новинок, анонсированных в апреле на выставке «Нефтегаз-2025» в Москве.

Среди продемонстрированных решений:

воздушный автоматический выключатель NA8 с улучшенными характеристиками и электронным расцепителем. Он располагает большим набором защит, цветным экраном и интерфейсом на русском языке;

преобразователь частоты NVF7. Этот продукт поддерживает векторное управление в открытом замкнутом контуре, оснащен встроенным ЭМС-фильтром класса “С3” и тормозным прерывателем, а также поддерживает промышленные протоколы передачи данных Modbus RTU, Profibus DP и Ethernet;

серия модульных выключателей NB2. Линейка поддерживает удаленное электрическое управление, измерение в реальном времени параметров электросети и передачу данных по протоколу Modbus RTU. Ширина аппарата составляет всего 18 мм. Для доступа ко всему функционалу не требуются дополнительные устройства.

«Мы видим устойчивый спрос на высокотехнологичное, гибкое оборудование, “обкатанные” и проверенные решения, соответствующее российским стандартам. Представленные продукты – это прямой ответ на вызовы рынка и запросы наших партнёров», – отметил руководитель продаж CHINT в России в ЦФО Денис Черняев.

«Наша компания постоянно инвестирует в обучение клиентов и партнёров. CHINT в России уже запустил серию вебинаров и офлайн-семинаров по новым продуктам. Для нас принципиально важно, чтобы заказчики могли максимально быстро интегрировать наши технологии в свои проекты», – подчеркнула менеджер по обучению CHINT в России Арина Калашникова.

В 2023–2024 гг. CHINT в России поставил продукты и решения для компаний в энергетическом, нефтегазовом и металлургическом секторах, в сегментах добычи и переработки полезных ископаемых, химической и пищевой промышленности, для проектов по развитию транспортной и IT-инфраструктуры. Портфолио этих проектов было также представлено спикерами CHINT в России в рамках II Электротехнического съезда.

География поставок компании охватывает десятки регионов России. Это подтверждает ее способность поддерживать инициативы импортозамещения и повышать технологическую устойчивость страны.

II Всероссийский электротехнический съезд прошел 25-27 июня в Красногорске Московской области. Организатором мероприятия выступила компания «Русский Свет».

В прошлом году мероприятие проходило в сентябре. Тогда в Нижнем Новгороде собрались руководители отделов снабжения и главные энергетики крупных промышленных предприятий, а также ключевые игроки российского рынка электротехнического оборудования.