Компания РОСКАБ заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ТД СмоленскКабель

4 часа назад
259
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Роскаб
Авторы и источники / Правообладателям

Компания РОСКАБ, один из крупнейших кабельных дилеров на территории Российской Федерации, с гордостью объявляет о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией ТД СмоленскКабель, ведущим поставщиком кабельно-проводниковой продукции.

Данное партнерство предоставляет компании РОСКАБ статус официального партнера ТД СмоленскКабель, в полном соответствии с требованиями, предъявленными производителем, и наделяет правом реализации всего спектра продукции ТД СмоленскКабель на территории Российской Федерации и стран Таможенного Союза.

Партнерство между РОСКАБ и ТД СмоленскКабель открывает новые возможности для обеих компаний и позволит им более эффективно удовлетворять потребности рынка кабельно-проводниковой продукции, предлагая клиентам широкий выбор, высокое качество и оперативную доставку.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!