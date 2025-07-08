Компания РОСКАБ заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ТД СмоленскКабель

Компания РОСКАБ, один из крупнейших кабельных дилеров на территории Российской Федерации, с гордостью объявляет о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией ТД СмоленскКабель, ведущим поставщиком кабельно-проводниковой продукции.

Данное партнерство предоставляет компании РОСКАБ статус официального партнера ТД СмоленскКабель, в полном соответствии с требованиями, предъявленными производителем, и наделяет правом реализации всего спектра продукции ТД СмоленскКабель на территории Российской Федерации и стран Таможенного Союза.

Партнерство между РОСКАБ и ТД СмоленскКабель открывает новые возможности для обеих компаний и позволит им более эффективно удовлетворять потребности рынка кабельно-проводниковой продукции, предлагая клиентам широкий выбор, высокое качество и оперативную доставку.