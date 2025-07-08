ОЭЗ «Ростовская» станет площадкой для запуска новых производств

В ближайшие годы на базе особой экономической зоны «Ростовская» в Новочеркасске появится ещё не менее пяти современных производств. Соглашения о строительстве и модернизации предприятий были подписаны в рамках Международной выставки «Иннопром-2025».

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и генеральный директор компании ООО «О3-Кемикалс» Григорий Шифрин подписали соглашение о строительстве новой площадки для выпуска индустриальных покрытий. Планируется, что производство будет ежегодно выпускать 12 тысяч тонн высокоэффективных покрытий на основе органических растворителей. Эти материалы, разработанные специалистами компании, будут востребованы в машиностроении, при производстве оборудования и в других ключевых отраслях российской экономики. Новая площадка начнет работу к концу лета 2026 года.

Еще одно соглашение касается строительства современного производственного комплекса по изготовлению строительных металлических конструкций и изделий из их частей компанией ООО «Металлвелд», входящей в группу компаний «НорГрупп». Завод планирует выпускать остановочные комплексы с «умными» функциями, автоматизированные модули для ТКО, консоли и малые архитектурные формы с дистанционным управлением, а также балконные ограждения и элементы освещения.

Кроме того, было подписано соглашение с АО «НПП «МИТТАУ» о создании производства контрольно-измерительных приборов полного цикла под собственной торговой маркой. Планируется выпускать 300 тысяч приборов для измерения давления в год.

Также заместитель губернатора Игорь Сорокин подписал соглашение с ООО «КСЕЛОН» о реализации проекта по производству цифровых плоскопанельных детекторов нового поколения для промышленности и медицины. Проект предусматривает создание современного предприятия, включая производственные мощности, склады и административные помещения. Компания планирует постепенно переходить на отечественные компоненты, чтобы к 2030 году полностью локализовать производство.