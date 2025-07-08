В Усть-Янском районе начнёт работу атомная станция малой мощности к 2031 году

На международной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге Председатель Правительства Якутии Кирилл Бычков объявил о начале реализации проекта атомной станции малой мощности в Усть-Янском районе. Ожидается, что станция начнёт свою работу к 2031 году, что станет важным шагом для обеспечения надежного и экологически чистого энергоснабжения отдалённых территорий.

Кирилл Бычков сообщил, что в текущем году планируется провести дополнительные инженерные изыскания и работы по сейсмо- и геомониторингу. Первый бетон будет залит к 2027 году. Проект, реализуемый в арктической зоне Якутии, станет первым в России в рамках модели дальневосточной концессии.

Станция, построенная на базе реакторной установки РИТМ-200Н, обеспечит энергетическую безопасность региона, сделает близлежащие районы энергонезависимыми и снизит тарифы на электроэнергию. Кроме того, проект позволит улучшить экологическую обстановку за счёт сокращения выбросов углекислого газа и создаст новые рабочие места, улучшая инфраструктуру района.

Проект прошёл все необходимые экспертизы, включая экологическую и этнологическую, с учётом интересов местного населения и коренных народов Севера. Атомная станция обеспечит электроэнергией золоторудное месторождение Кючус и населённые пункты Усть-Янского района, способствуя социально-экономическому развитию региона.