Внимание! Мошеннический сайт-клон Завода «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ». Будьте осторожны!

В интернете появился очередной сайт-клон кабельного завода. На этот раз мошенники подделали сайт АО "Завод "Энегокабель". Об обнаружении сайта-клона сообщили в компании и прислали официальное письмо-предупреждение.

Уважаемые партнеры и коллеги! Информируем вас о выявлении мошеннического сайта-клона АО «Завод «Энергокабель». Оригинальный сайт компании: https://www.energokab.ru/ Поддельный сайт: https://energo-kab.ru/ (отличается дефисом в домене) Важно отметить, что сайт-клон имеет высокую степень схожести с официальным ресурсом: Идентичный дизайн

Копированные разделы

Схожий базовый функционал

Поддельные контактные данные В настоящее время злоумышленники осуществляют мошеннические рассылки с предложениями продукции от имени АО «Завод «Энергокабель». Рекомендации по безопасности: Для защиты от мошенничества рекомендуем: Проверять корректность домена сайта

Внимательно изучать платежные документы

Подтверждать информацию через официальные каналы связи

При любых сомнениях связываться с вашим менеджером Официальные контактные данные Телефон: +7 (495) 221 89 93 Email: client@energokab.ru Реквизиты компании Юридический адрес: 142455, Московская обл., городской округ Богородский, г. Электроугли, ул. Полевая, д. 10 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810540000004262 в ПАО Сбербанк (г. Москва)

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ОКВЭД: 27.32 (Производство проводов и кабелей) Благодарим за внимание к данному сообщению и понимание. Ваша безопасность — наш приоритет. С уважением, АО «Завод «Энергокабель»

Это уже не первый случай на кабельном рынке, когда появляются сайты-клоны. RusCable.Ru уже публиковал большой материал о мошеннической схеме. Неоднократно подделывались сайты авторитетных заводов, например "Калужского кабельного завода". Будьте внимательны и осторожны!