Внимание! Мошеннический сайт-клон Завода «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ». Будьте осторожны!
В интернете появился очередной сайт-клон кабельного завода. На этот раз мошенники подделали сайт АО "Завод "Энегокабель". Об обнаружении сайта-клона сообщили в компании и прислали официальное письмо-предупреждение.
Уважаемые партнеры и коллеги!
Информируем вас о выявлении мошеннического сайта-клона АО «Завод «Энергокабель».
Оригинальный сайт компании: https://www.energokab.ru/
Поддельный сайт:
https://energo-kab.ru/(отличается дефисом в домене)
Важно отметить, что сайт-клон имеет высокую степень схожести с официальным ресурсом:
- Идентичный дизайн
- Копированные разделы
- Схожий базовый функционал
- Поддельные контактные данные
В настоящее время злоумышленники осуществляют мошеннические рассылки с предложениями продукции от имени АО «Завод «Энергокабель».
Рекомендации по безопасности:
Для защиты от мошенничества рекомендуем:
- Проверять корректность домена сайта
- Внимательно изучать платежные документы
- Подтверждать информацию через официальные каналы связи
- При любых сомнениях связываться с вашим менеджером
Официальные контактные данные
Телефон: +7 (495) 221 89 93
Email: client@energokab.ru
Реквизиты компании
Юридический адрес:
142455, Московская обл., городской округ Богородский, г. Электроугли, ул. Полевая, д. 10
Банковские реквизиты:
- Расчетный счет: 40702810540000004262 в ПАО Сбербанк (г. Москва)
- Корр. счет: 30101810400000000225
- БИК: 044525225
Регистрационные данные:
- ОГРН: 1025003917179
- ИНН: 5031043645
- КПП: 503101001
- ОКПО: 53972660
- ОКВЭД: 27.32 (Производство проводов и кабелей)
Благодарим за внимание к данному сообщению и понимание. Ваша безопасность — наш приоритет.
С уважением,
АО «Завод «Энергокабель»
Это уже не первый случай на кабельном рынке, когда появляются сайты-клоны. RusCable.Ru уже публиковал большой материал о мошеннической схеме. Неоднократно подделывались сайты авторитетных заводов, например "Калужского кабельного завода". Будьте внимательны и осторожны!