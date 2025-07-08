Внимание! Мошеннический сайт-клон Завода «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ». Будьте осторожны!

3 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

В интернете появился очередной сайт-клон кабельного завода. На этот раз мошенники подделали сайт АО "Завод "Энегокабель". Об обнаружении сайта-клона сообщили в компании и прислали официальное письмо-предупреждение. 

Уважаемые партнеры и коллеги!

Информируем вас о выявлении мошеннического сайта-клона АО «Завод «Энергокабель».

Оригинальный сайт компании: https://www.energokab.ru/

Поддельный сайт:https://energo-kab.ru/ (отличается дефисом в домене)

Важно отметить, что сайт-клон имеет высокую степень схожести с официальным ресурсом:

  • Идентичный дизайн
  • Копированные разделы
  • Схожий базовый функционал
  • Поддельные контактные данные

В настоящее время злоумышленники осуществляют мошеннические рассылки с предложениями продукции от имени АО «Завод «Энергокабель».

Рекомендации по безопасности:

Для защиты от мошенничества рекомендуем:

  • Проверять корректность домена сайта
  • Внимательно изучать платежные документы
  • Подтверждать информацию через официальные каналы связи
  • При любых сомнениях связываться с вашим менеджером

Официальные контактные данные

Телефон: +7 (495) 221 89 93

Emailclient@energokab.ru

Реквизиты компании

Юридический адрес:

142455, Московская обл., городской округ Богородский, г. Электроугли, ул. Полевая, д. 10

Банковские реквизиты:

  • Расчетный счет: 40702810540000004262 в ПАО Сбербанк (г. Москва)
  • Корр. счет: 30101810400000000225
  • БИК: 044525225

Регистрационные данные:

  • ОГРН: 1025003917179
  • ИНН: 5031043645
  • КПП: 503101001
  • ОКПО: 53972660
  • ОКВЭД: 27.32 (Производство проводов и кабелей)

Благодарим за внимание к данному сообщению и понимание. Ваша безопасность — наш приоритет.

С уважением, 

 АО «Завод «Энергокабель»

Это уже не первый случай на кабельном рынке, когда появляются сайты-клоны. RusCable.Ru уже публиковал большой материал о мошеннической схеме. Неоднократно подделывались сайты авторитетных заводов, например "Калужского кабельного завода". Будьте внимательны и осторожны!

Если Вы столкнулись с мошенниками, или Ваш сайт был скопирован неизвестными лицами  –  обращайтесь на RusCable.Ru, чтобы сделать информацию публичной и помешать мошенникам. Пишите на mail@ruscable.ru.

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