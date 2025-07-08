Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации

Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач. Распоряжение о его назначении на эту должность подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дмитрий Вольвач родился в 1972 году в Москве.

В 1996 году окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «физика», в 1998 году – юридический колледж – специализированный институт юриспруденции Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова по специальности «юриспруденция», в 2001 году – Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности «финансы и кредит». Кандидат юридических наук.

В 1998–2000 годах работал в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №40 по городу Москве.

С 2000 года трудился на различных должностях в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам, а позже в Федеральной налоговой службе. С 2019 по 2021 год являлся заместителем руководителя этого ведомства.

С марта 2021 года занимал пост заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобождён от занимаемой должности по его просьбе.