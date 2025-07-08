«Росатом» и Группа «Синара» договорились о сотрудничестве в повышении энергоэффективности транспорта

В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025» Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» и ООО «Алгоритм С» в (предприятие Группы «Синара») заключили соглашение о совместной реализации новых технологических решений в области пассажирского транспорта.

Документ подписали директор бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона «Росатома» Анастасия Михайлова и генеральный директор ООО «Алгоритм С» Кирилл Колесников.

Планируется, что литийионные батареи производства Топливного дивизиона «Росатома» будут применяться в современных электропоездах, трамваях и городском колесном транспорте, выпускаемом предприятиями Группы «Синара». Также соглашение предусматривает стратегическое сотрудничество по широкому спектру других продуктовых направлений, в том числе в цифровизации транспортной инфраструктуры с использованием искусственного интеллекта и анализа больших данных. Совместно реализуемые продукты будут ориентированы как на внутренний рынок, так и иметь экспортный потенциал. Подписание документа станет основой для эффективного обмена экспертизой, консолидации технологических ресурсов «Росатома и «Группы Синара» и ускоренного внедрения инноваций, способствующих развитию отечественной промышленности и формированию устойчивых технологических цепочек.

«Наше сотрудничество в рамках подписанного соглашения — это возможность повысить эффективность и надёжность российской транспортной инфраструктуры и задать новый технологический стандарт. Уверена, что наши совместные проекты станут драйвером развития отечественных технологий и станут новым мейнстримом в развитии транспортной экосистемы», — отметила Анастасия Михайлова.