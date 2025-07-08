«Росатом» и правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики

8 июля на XV Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025» состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между АО «ВетроОГК-3» и правительством Ростовской области.

Предметом соглашения является создание условий для эффективного взаимодействия в целях формирования единого подхода к реализации на территории Ростовской области инвестиционного проекта «Строительство ветровой электростанции в Морозовском районе «Вербная ВЭС», установленной мощностью до 100 МВт.

На сегодняшний день по объекту разработана и согласована с системным оператором и сетевой компанией схема выдачи мощности, ветропарк включен в схему территориального планирования и программу развития Ростовской области.

Ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» выступает интегратором проектов в области возобновляемой энергетики, эффективно решая весь спектр задач: от проектирования объектов ВИЭ до их сервисного обслуживания. В Волгодонске на базе завода «Атоммаш» организовано производство ступиц, гондол, генераторов, систем охлаждения и систем управления для ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт. На сегодняшний день в эксплуатацию успешно введено свыше 1 ГВт мощностей ветроэнергетики, это девять ветроэлектростанций на юге России. Всего до 2027 года «Росатом» планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт (с учетом уже введенных мощностей).

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя стабильность и благополучие граждан. Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Развитие возобновляемой энергетики – это не только забота об экологии, но и вклад в повышение энергоэффективности и конкурентоспособности донского региона. Госкорпорация «Росатом» уже имеет успешный опыт реализации проекта в области возобновляемой энергетики в регионе – Марченковская ВЭС, которая с 2021 года поставляет электроэнергию и мощность единую энергетическую систему России. Для Ростовской области строительство еще одного ветропарка создаст благоприятные условия для дальнейшего наращивания темпов роста промышленности, позволит обеспечить диверсификацию регионального топливного баланса и уменьшит углеродный след в энергетике.