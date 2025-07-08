«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения потребителей села Дзуарикау Алагирского района Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 10 кВ в Алагирском районе.

Энергообъект общей протяженностью более пяти километров обеспечивает электроэнергией часть села Дзуарикау Алагирского района. От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение порядка тысячи местных жителей, а также ряда социально значимых учреждений и административных структур.

В ходе работ энергетики Алагирских районных электрических сетей заменили на существующей ЛЭП 9 опор, а также построили новый участок линии электропередачи протяженностью 800 метров. Здесь специалисты установили 11 опор и смонтировали 2,4 км самонесущего изолированного провода (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет снизить эксплуатационные и ремонтные затраты.

Кроме того, для перераспределения нагрузки на данном участке электросетей специалисты установили новую дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА.

Работы выполнены в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Севкавказэнерго» 2025 года.

Комплекс проведенных технических мероприятий позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, а также обеспечит запас мощности для будущих подключений новых абонентов к электросетям с учетом застройки земельных участков на окраине села.