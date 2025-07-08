РусГидро начало модернизацию десятого гидроагрегата Воткинской ГЭС

В рамках программы комплексной модернизации началась замена последнего, десятого, гидроагрегата станции

На Воткинской ГЭС начались плановые работы по замене генератора на последнем гидроагрегате - со станционным номером девять. Компания проводит обновление оборудования станции в рамках Программы комплексной модернизации (далее ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро. Завершить модернизацию Воткинской ГЭС РусГидро планирует в 2026 году, после чего установленная мощность станции увеличится на 13% - до 1150 МВт.

Всего на Воткинской ГЭС установлено десять вертикальных гидроагрегатов, девять из которых уже обновлены. Гидроагрегат №9 был введен в эксплуатацию 30 июня 1963 года и к настоящему времени достиг высокой степени износа. В ходе работ будут заменены гидротурбина, генератор, вспомогательное оборудование, модернизирована система автоматического управления. Новый гидроагрегат изготовит российская компания «Силовые машины». Он будет иметь улучшенные технические характеристики.

РусГидро реализует ПКМ гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Она ориентирована на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 14 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 631,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 146 гидротурбин и 154 генератора, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.