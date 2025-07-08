Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России, служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

7–10 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» проходит XV международная промышленная выставка «Иннопром». Тема «Иннопром-2025» – «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

С национальными экспозициями в этом году представлены пять стран: страна-партнёр «Иннопром-2025» – Королевство Саудовская Аравия, а также республики Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь.

Из российских компаний масштабные стенды представят госкорпорация «Ростех», госкорпорация «Росатом», «Сбер», ГПБ, «Синара», ТМК, ПК «Транспортные системы». Коллективные экспозиции планируют представить 33 региона России: Вологодская область, ДНР, Запорожская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Липецкая область, ЛНР, Москва, Оренбургская область, Орловская область, Пермский край, Приморский край, Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Чувашская Республика, Херсонская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Коллективные национальные экспозиции занимают площадь 2445 кв. м. Ожидаются официальные делегации из Китая, ОАЭ, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Армении, Мьянмы, Египта, Эфиопии, Зимбабве, ЦАР, Конго, Буркина-Фасо, Боснии и Герцеговины, а также стран, представленных с национальными экспозициями. Ожидаются делегации представителей бизнеса из не менее чем 52 стран, в том числе Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Афганистана, Сенегала, Гвинеи, Ганы, Турции.

Основные треки деловой программы «Иннопрома»: «Международное сотрудничество», «Инновации в промышленности», «Цифровое производство», «Промышленные IT», «Кибербезопасность в промышленности», «Финансы и промышленность», «Промышленная инфраструктура», «Новая мобильность», «Технологии для городов», «Производительность труда», «Кадровый потенциал», «Образовательные решения для промышленности». Сессии деловой программы будут проходить в течение всех четырёх дней работы выставки.

Ключевым мероприятием деловой программы «Иннопром-2025» станет главная стратегическая сессия «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», в рамках которой планируется вручение 11-й национальной промышленной премии России «Индустрия».

Премия учреждена в 2014 году Министерством промышленности и торговли в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году «Индустрии» присвоен статус премии Правительства. В 2025 году получено рекордное количество заявок – 392. Наибольшее число заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской и Челябинской областей. Номинантами стали ООО «Биотехно», АО «КЭАЗ», АО «Оптиковолоконные системы», АО «НПП “Радар ммс„» и ПАО «Северсталь». Проекты лауреата и номинантов будут представлены на стенде инновационных промышленных проектов Минпромторга.