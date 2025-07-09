Энергетики «Россети Урал» обеспечили мощностью стадион «Юность», реконструкция которого завершается в Перми

В рамках договора технологического присоединения специалисты пермского филиала «Россети Урал» установили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 1,6 МВА каждый. Энергетики проложили более 4 км кабельных линий электропередачи классом напряжения 0,4 - 6 кВ. Эти и другие мероприятия позволили обеспечить запрошенную мощность в объеме 1,6 МВт.

Реконструкция стадиона «Юность» ведется в рамках краевой инфраструктурной программы, а также при содействии Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Обновленный спортивный комплекс – это уникальный объект – как архитектурно, так и по своему наполнению.

На территории стадиона завершается возведение четырехэтажного спорткомплекса общей площадью более 9 тыс. м2. Также преобразится и открытая часть спортивного объекта. Реконструкция стадиона позволит создать современные условия и для учебно-тренировочного процесса, и для массового спорта, а также будет способствовать вовлечению жителей в занятия физкультурой. Этот спортивный кластер будет использоваться круглый год. После окончания работ здесь можно будет полноценно заниматься конькобежным спортом и хоккеем. Летом площадка будет задействована для занятий бегом, футболом, спортивным катанием на роликах. Трибуны на стадионе после реконструкции будут вмещать 1600 зрителей.