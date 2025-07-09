Энергетики «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения объектов нефтяной отрасли в Куединском муниципальном округе

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» выполнили мероприятия по повышению надежности работы воздушной линии электропередачи 110 кВ «Буйская – Гожан».

Энергетики заменили более 4 км грозозащитного троса и порядка 40 гасителей вибрации. Эти элементы линии электропередачи играют важную роль в защите сетевых объектов от неблагоприятных природных явлений и повышают надежность работы сетевой инфраструктуры. При воздействии ветра, изменении температуры, осадков имеют свойство вибрировать. Сильные вибрации, порой переходящие в так называемую «пляску» проводов, могут привести к их обрывам и, как следствие, выходу линии электропередачи из строя. Чтобы уменьшить амплитуду вибраций, минимизировать ее появление и силу колебаний применяются специальные приспособления - гасители вибрации. Грозозащитный трос предназначен для защиты энергообъектов от прямых ударов молнии, последствием которых может стать перенапряжение в сети и отключение потребителей.

Всего на выполнение данных работ направлено более 1,3 млн рублей.

Линия «Буйская – Гожан» является транзитной и питает объекты нефтедобывающей отрасли, расположенные в Куединском муниципальном округе.