Энергетики филиала «Мордовэнерго» повышают надежность электроснабжения региона, реализуя ремонтную программу

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» активно реализует комплексную программу ремонтов и технического обслуживания электросетевого хозяйства. Ключевая цель – повышение надежности работы оборудования и бесперебойного энергоснабжения потребителей, особенно в преддверии осенне-зимнего периода и в условиях возможных неблагоприятных погодных явлений.

Особое внимание уделяется подстанциям. Работы на ПС 110 кВ «Ст. Девичье» и ПС 110 кВ «Казенный Майдан» направлены на значительное повышение надежности оборудования этих объектов, что напрямую скажется на устойчивости электроснабжения подключенных к ним районов.

В июле энергетики сосредоточились на обновлении распределительных сетей. Запланирован ремонт и техническое обслуживание 30 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ. Параллельно ведется масштабное обновление изношенного оборудования на линиях электропередачи различного класса напряжения. В рамках программы предстоит отремонтировать 3 километра воздушных линий (ВЛ) напряжением 35 кВ и 233 километра ВЛ 10-0,4 кВ. Эти меры позволят существенно повысить пропускную способность и устойчивость сетей к нагрузкам.

Не менее важным направлением является обеспечение безопасности и бесперебойности работы воздушных линий. Для предотвращения аварий, вызванных падением деревьев во время сильного ветра, снегопада или гололеда, филиал «Мордовэнерго» ведет плановую расчистку просек. На трассах линий электропередачи 110 кВ будет расчищено 118,3 гектара, а на ВЛ 10-35 кВ – 74,2 гектара. Работы выполняются комплексно: применяется как механизированный способ (включая использование специальной мульчерной техники), так и ручная вырубка древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП.