ГУП РК «Крымэнерго» ввело в эксплуатацию высоковольтную подстанцию «Юнга» на юго-востоке полуострова

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией успешно завершили строительство новой подстанции (ПС) 110 кВ Юнга и отходящих от нее линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ и 35 кВ в поселке городского типа Коктебель. 9 июля 2025 года состоялся торжественный ввод энергообъекта в эксплуатацию.

В официальной церемонии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Николай Воробьев, министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, глава администрации города Феодосии Владимир Ким, генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский и др.

Строительство высоковольтной подстанции началось в сентябре 2023 года в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» и завершено в июне 2025-го.

Новый питающий центр мощностью 50 МВА будет обеспечивать:

- надежное электроснабжение жителей пгт Коктебель, пгт Орджоникидзе, с. Щебетовка, с. Курортного и близлежащих населённых пунктов;

- подачу электроэнергии объектам коммунальной и курортной инфраструктуры, включая сеть строящихся канализационных очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, набережную Коктебеля, туристическо-рекреационного комплекс SKYSOUL RESORT и др.;

- резерв свободной мощности для подключения заявителей.

На энергообъекте установлены:

- два новых силовых трансформатора (мощностью по 25 МВА каждый);

- распределительный пункт 10 кВ и пять трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- современные средства автоматизации, цифровые комплексы релейной защиты, связи и передачи данных.

Также проведена реконструкция существующих подстанций 110 кВ Коктебель и Старый Крым, возведено свыше 20 км воздушных ЛЭП 110 кВ, обеспечивающих связь с ПС 220 кВ Кафа, и более 2 км ЛЭП 35 кВ.

При выполнении проекта использовано высокотехнологичное оборудование отечественного производства, что соответствует стратегии импортозамещения и поддержки российских производителей.

Ввод ПС 110 кВ Юнга – важный шаг в развитии энергетической инфраструктуры Крыма, направленный на повышение качества и стабильности электроснабжения, а также на поддержку социально-экономического роста региона.