Росэл впервые представил станки для изготовления элементов высокоточной техники

Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех впервые представил на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» станки для металлообработки – ротационно-ковочную машину (РКМ) и установку нагрева и правки прутков (УНПП). Уникальность оборудования заключается в высокой точности обработки и автоматизации большей части процессов. Это обеспечивает стабильность качества получаемых заготовок, которые применяются при изготовлении деталей для современной высокоточной техники различного назначения.

РКМ предназначена для ковки прутков и трубок с диаметром от 5 мм до 22 мм методом всестороннего сжатия. Устройство может обрабатывать заготовки с точностью до 0,1 мм в диаметре. Пульт управления с сенсорной панелью позволяет контролировать рабочие параметры всех узлов ротационно-ковочной машины. При помощи него можно также создавать, сохранять в памяти и загружать для исполнения программы с оптимальными режимами ковки: температура нагрева, скорость подачи, степень охлаждения заготовки на выходе.

Установка нагрева и правки прутков необходима для распрямления заготовок, частично деформированных в ходе предыдущих этапов металлообработки. Правка осуществляется растяжением прутков в нагретом состоянии под воздействием протекающего по ним электрического тока. Нагрев и последующее охлаждение в воздушной среде обеспечивают отжиг заготовок, что заметно сокращает время обработки пружинных и твердосплавных материалов, исключая последующую термообработку в печах. Высокий уровень автоматизации УНПП достигается за счет программируемого пульта управления, который обеспечивает контроль за всеми рабочими параметрами: скорость и температура нагрева, время выдержки.

Совместное использование станков позволяет получить узкоспециализированную поточно-технологическую линию обработки заготовок из цветных, черных, пружинных и жаропрочных материалов на основе сплавов ниобия, вольфрама и титана. Оба станка, в том числе и в составе линии, могут работать как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме.

Станки разработаны и изготовлены кировским Научно-исследовательским институтом средств вычислительной техники (АО «НИИ СВТ», входит в Росэл).