Системы металлических лотков и аксессуаров МКТ успешно прошли испытания на сейсмостойкость

5 часов назад
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Источник:
МКТ (ООО Металлические ка...
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Кабеленесущие системы и аксессуары МКТ успешно прошли испытания на устойчивость к сейсмическим воздействиям, что свидетельствует о способности конструкции сохранять свои эксплуатационные характеристики во время сильных землетрясений с магнитудой 9 баллов по шкале MSK-64.

Шкала MSK-64, применяемая в Российской Федерации, служит для оценки устойчивости зданий, сооружений, оборудования и иных конструкций к воздействию сейсмических толчков. Оценка сейсмостойкости в 9 баллов является максимальной для зданий, сооружений и конструкций, гарантирующей их целостность и предотвращение обрушения при землетрясении данной силы.

Системы металлических лотков и аксессуаров МКТ могут быть использованы в регионах с повышенной сейсмической активностью, а также в критически важных объектах, где требуется особая надежность.

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Металлические Кабельные Трассы (МКТ)
Металлические Кабельные Трассы (МКТ) – российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве металлических кабеленесущих систем и монтажных конструкций для инженерных сетей. Компания обладает более чем двадцатилетним опытом работы в данной области. Основные направления деятельности: Кабеленесущие системы (система проволочных лотков, система листовых лотков,система лестничных лотков) Монтажные системы (Страт-система, С-система, Омега-система, прочие мс) Система фальшполов Система опор на кровле  