Системы металлических лотков и аксессуаров МКТ успешно прошли испытания на сейсмостойкость

Кабеленесущие системы и аксессуары МКТ успешно прошли испытания на устойчивость к сейсмическим воздействиям, что свидетельствует о способности конструкции сохранять свои эксплуатационные характеристики во время сильных землетрясений с магнитудой 9 баллов по шкале MSK-64.

Шкала MSK-64, применяемая в Российской Федерации, служит для оценки устойчивости зданий, сооружений, оборудования и иных конструкций к воздействию сейсмических толчков. Оценка сейсмостойкости в 9 баллов является максимальной для зданий, сооружений и конструкций, гарантирующей их целостность и предотвращение обрушения при землетрясении данной силы.

Системы металлических лотков и аксессуаров МКТ могут быть использованы в регионах с повышенной сейсмической активностью, а также в критически важных объектах, где требуется особая надежность.