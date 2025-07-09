В Челябинской области завершат строительство круглогодичной ледовой арены

Завершение строительства круглогодичной ледовой арены выполнят на стадионе «Кунашакский» в с. Кунашак Челябинской области, сообщает RosTender.info. Подрядную организацию определят аукционом до 16 июля.

В рамках данного проекта предусмотрен комплекс работ, включающий завершение монтажа инженерных систем (отопление, вентиляция, электроснабжение), установку и настройку холодильного оборудования, обеспечивающего создание ледового покрытия, а также внутреннюю отделку помещений, включая раздевалки, душевые и административные кабинеты.

Особое внимание уделяется соблюдению современных стандартов безопасности и энергоэффективности. Завершение строительства включает благоустройство прилегающей территории, создание удобной парковки для посетителей и обеспечение доступа для маломобильных групп населения.

Реализация проекта позволит создать современные условия для тренировок спортсменов, проведения соревнований различного уровня и организации массового катания для всех желающих. Окончание выполнения работ — 31.12.2025 года.

На реализацию данного проекта потратят 188 млн рублей.