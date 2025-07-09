Энергетики «Россети Северный Кавказ» провели ремонт оборудования на 37 подстанциях в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» за 6 месяцев 2025 года выполнили капитальный и текущий ремонт оборудования на 37 подстанциях 35-110 кВ в Карачаево-Черкесии.

В рамках Программы технического обслуживания и организации ремонтов филиала к осенне-зимнему периоду подготовлено более 350 единиц основного оборудования питающих центров. Специалисты филиала провели ремонт 32 силовых трансформаторов, 37 выключателей, 84 разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

В июне ремонтные работы проведены на 13 подстанциях, обеспечивающих электроснабжение Зеленчукского, Хабезского, Абазинского, Карачаевского, Прикубанского, Ногайского районов и города Черкесска.

Также на этих подстанциях специалисты выполнили техобслуживание основного и вспомогательного оборудования, выявили и устранили дефекты, заменили износившиеся детали на новые.

Проведенный комплекс технических мероприятий обеспечит надежное функционирование питающих центров и бесперебойное электроснабжение потребителей республики в период прохождения сезона максимальной нагрузки на сети.

До конца года специалисты «Карачаево-Черкесскэнерго» проведут ремонт оборудования еще на 25 подстанциях 35-110 кВ.

Всего в текущем году капитальный ремонт и техобслуживание оборудования пройдут на 62 подстанциях 35-110 кВ, снабжающих электроэнергией все районы и города Карачаево-Черкесии.