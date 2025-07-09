Курский электроаппаратный завод стал лауреатом промышленной премии «Индустрия»

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) стал лауреатом национальной промышленной премии «Индустрия». Об этом объявили на стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» в рамках ИННОПРОМ-2025.

Предприятие разработало современную линейку автоматических выключателей OptiMat D. Серия имеет исполнения для работы на подвижном составе рельсового транспорта и троллейбусах, а также имеет лицензию для поставки на АЭС.

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров поздравил победителя премии АО «КЭАЗ» в лице председателя совета директоров Андрея Канунникова.

Церемония состоялась в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Всего на конкурс поступили 392 заявки, из них жюри выбрало пять лучших. Возглавляет экспертный совет Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.