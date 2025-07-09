«РТ-Техприемка» представляет высокотехнологичный комплекс 3D-сканирования на выставке «Иннопром-2025»

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех впервые представляет на международной выставке «Иннопром-2025» робототехнический комплекс «Кибермодуль 3D». Он предназначен для обнаружения дефектов в промышленной продукции — от лопаток двигателей до фюзеляжей самолетов — с помощью лазерного сканирования. Внедрение этого решения позволит повысить точность контроля готовых изделий и увеличит производительность предприятий.

Шестиосевой робот-манипулятор на модульной платформе оснащен передовой системой лазерного сканирования и оптического трекинга. Это позволяет ему работать с объектами размером от 100 мм до 12 метров при точности измерений до ±32 микрон. Комплекс может сканировать до 4,9 млн точек в секунду, что в десятки раз превышает возможности ручного контроля.

«„Кибермодуль 3D“ — это значимый шаг в создании отечественных робототехнических комплексов. Наша система исключает человеческий фактор, способный привести к браку или остановке техпроцесса, при контроле геометрии большого количества деталей сложной формы. Это не просто автоматизация — это принципиально новый уровень контроля качества и эффективности производственного процесса», — подчеркнул генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Ключевой особенностью разработки является интеллектуальное программное обеспечение, которое в реальном времени сравнивает сканируемые объекты с цифровыми эталонами, автоматически выявляя малейшие отклонения. Все данные мгновенно преобразуются в детализированные цифровые отчеты, обеспечивая полную прозрачность производственного процесса. Применение высокопроизводительных вычислительных алгоритмов позволяет системе адаптироваться к различным материалам и формам деталей.

Роботизированный комплекс базируется на платформе MK-1, специально разработанной «РТ-Техприемкой» для робототехнических решений. Ее особенность — модульная система, которая позволяет легко адаптировать платформу под различные задачи.

Благодаря универсальной конструкции «Кибермодуль 3D» найдет применение в различных отраслях — от авиации до автопрома, обеспечивая точность измерений на микронном уровне.

Президентом страны поставлен целевой ориентир для промышленных предприятий с госучастием — в среднем 230 роботов на каждые 10 тысяч сотрудников к 2030 году. «РТ-Техприемка», как Центр компетенций системы управления качеством, роботизации и автоматизации Госкорпорации Ростех, работает над созданием условий и внедрением решений, необходимых для достижения этого показателя.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой станет достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.