«Россети Ленэнерго» провели диагностику около 15 тысяч энергообъектов в Санкт-Петербурге и Ленобласти

В первом полугодии 2025 года специалисты «Россети Ленэнерго» выполнили диагностику оборудования на 129 подстанциях 35-110 кВ, 1 959 трансформаторных подстанциях 6/10-0,4 кВ, а также испытания 2 766 кабельных линий электропередачи 6-110 кВ.

С помощью тепловизоров проверены 136 подстанций 35-110 кВ, 5 100 трансформаторных подстанций 6/10-0,4 кВ, 111 линий электропередачи 35-110 кВ. Для обеспечения надежной работы маслонаполненного оборудования подстанций специалисты «Россети Ленэнерго» провели анализ 2 354 проб масла.

Проведение профилактических обследований и испытаний – важная составляющая многоуровневой системы технического обслуживания оборудования «Россети Ленэнерго». Мероприятия направлены на предупреждение и сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах. Полученные данные впоследствии учитываются при формировании ремонтной и инвестиционной программ.