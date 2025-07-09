«Россети Юг» и Астраханская область договорились о сотрудничестве в сфере развития электрозарядной инфраструктуры

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор ПАО «Россети Юг» Алексей Рыбин в рамках рабочей встречи в Астрахани обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона и подписали соглашение о сотрудничестве по расширению электрозарядной инфраструктуры. Документ предусматривает установку в 2025-2026 годах на территории области 17 электрозарядных станций для транспортных средств.

Стороны договорились о совместной проработке инвестиционных проектов по расширению зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта, координации и оптимизации процесса технологического присоединения станций к сетям компании.

«Благодарю руководство ПАО «Россети» за готовность продолжать совместную работу на благо Астраханской области. Уверен, что новое соглашение станет основой для реализации всех намеченных планов», – сказал губернатор Игорь Бабушкин.

«Создание и развитие сети зарядных станций для электромобилей входит в число наших приоритетных направлений деятельности. «Россети Юг» на протяжении нескольких лет реализуют проекты развития электрозарядной инфраструктуры в регионах присутствия. Сегодня к ним присоединилась Астраханская область», – отметил Алексей Рыбин.

Электрозарядные станции планируется размещать в городских локациях с оживленным транспортным движением, а также непосредственно вдоль федеральных трасс. Предполагается взаимная экспертная поддержка сторон и проведение консультаций, в том числе с инвесторами проектов.

В рамках встречи также обсуждались вопросы готовности электросетевого комплекса региона к прохождению периода летних пиковых нагрузок, модернизации электросетевого комплекса Астраханской области.