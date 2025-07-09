Русская медная компания и СБЕР подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

На ИННОПРОМ компании договорились о ряде совместных проектов.

Русская медная компания (РМК) и СБЕР в первый день ИННОПРОМ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в ходе строительства современных промышленных предприятий в Челябинской области. Договор подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и президент РМК Андрей Васильченко.



Комментирует президент Русской медной компании Андрей Васильченко:

«Уже 20 лет РМК постоянно находится в поиске и реализации лучших практик в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. Мы намерены развернуть в Челябинской области новые современные производства. Так РМК сделает очередной вклад в устойчивое развитие территории через привлечение инвестиций и создание рабочих мест. Партнёрство со Сбером позволить реализовать эти задачи комплексно и эффективно».

Также стороны договорились о долгосрочном партнёрстве в области цифрового развития и внедрения искусственного интеллекта. Партнёры планируют создавать цифровых двойников производственных объектов, с помощью промышленных роботов и беспилотного транспорта автоматизировать трудоёмкие операции в работе предприятий РМК, а также внедрять системы AI для улучшения качества продукции.



Комментирует вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин:

«Русская медная компания — одно из самых технологичных предприятий нашей страны. Их проекты сочетают инновации, масштаб и практическую эффективность. Сбер поможет компании ускориться и оптимизировать процессы, поделится своей экспертизой и изучит опыт РМК в области AI. Технологии должны работать на экономику, экологию и качество жизни людей».

Русская медная компания основана в 2004 году и входит в тройку крупнейших производителей меди в России. Горнодобывающие и металлургические предприятия РМК расположены в Челябинской, Свердловской, Оренбургской областях и в Хабаровском крае. Предприятия компании осуществляют полный цикл производства — от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции в виде катодной меди, медной катанки и медной фольги.