Турбосервис инвестирует 1,2 млрд рублей в строительство нового производственного комплекса в индустриальном парке Екатеринбурга

Компания «Турбосервис Рус», являющаяся крупнейшим в России сервис-провайдером по обслуживанию больших газовых турбин, в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025 заключила соглашение о расширении производства на площадке индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в г. Екатеринбурге с общим объемом инвестиций в 2025 году порядка 1,2 млрд рублей без НДС. Соглашение подписали Генеральный директор ООО «ТурбоСервис Рус» Олег Шевченко и Генеральный директор ООО «УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов.

Проект предусматривает покупку двух производственных комплексов общей площадью 3000 кв.м, земельного участка 2,8 Га, а также приобретение оборудования и технологическое оснащение производства. На площадке «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» будет создан крупнейший в России центр по восстановлению газотурбинного оборудования для авиационного, энергетического и нефтегазового секторов, нанесению защитных покрытий, пост-кастингу, а также серийному сертифицированному производству компонентов для авиационных двигателей.

Запуск нового комплекса запланирован на 1-й квартал 2026 года, что позволит Турбосервису укрепить свою лидирующую позицию рынке сервисного обслуживания ГТУ в России и странах СНГ. В рамках проекта по расширению производства до 2030-го года будет создано 600 новых рабочих мест.

«Это стратегически важный шаг для Турбосервиса. Расширение производственных мощностей в индустриальном парке «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» позволит нам не только увеличить объемы сервисных услуг, но и продолжить развитие передовых технологий ремонта, восстановления и локализации компонентов ГТУ. Мы создаем дополнительные рабочие места, развиваем компетенции, выстраиваем уникальное высокотехнологичное производство, опережающее международные стандарты, что особенно важно в условиях растущего спроса на обслуживание газовых турбин как в России, так и в странах СНГ. Мы надеемся, что наше партнёрство с «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» будет взаимовыгодным и долгосрочным, что позволит обеим компаниям выйти на новый уровень развития», - отметил глава Турбосервиса Олег Шевченко.

«Мы рады, что Турбосервис выбрал нашу площадку для размещения своего высокотехнологичного производства. Это подтверждает зрелость индустриального парка, высокое качество инфраструктуры и эффективность взаимодействия с инвесторами. Мы строим территорию, где промышленность не просто развивается — она идет на опережение», - подчеркнул руководитель «УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов.

ООО «ТурбоСервис Рус» – лидер по обслуживанию газотурбинных установок в России, внедряющий решения по сервису энергетических газовых турбин основных производителей (Siemens, GE, Ansaldo) под ключ, включая полевые работы, восстановление компонентов, поставку частей и расходных материалов, в том числе собственного производства. Суммарно ТурбоСервис провел более 350 инспекций, а в производственном комплексе компании в Екатеринбурге полностью локализован ремонт компонентов проточных частей и камер сгорания ГТ GE 6FA, 6B.03, Frame 5, Siemens SGT5-2000E, SGT-800, SGT5-4000F, Ansaldo AE 64.3А, Alstom 13Е2.