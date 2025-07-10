КЭАЗ и Промышленный кластер Республики Татарстан расширяют сотрудничество

На выставке ИННОПРОМ КЭАЗ и Промышленный кластер Республики Татарстан подписали дорожную карту, направленную на развитие кооперационных цепочек нашего предприятия с компаниями-резидентами кластера.

Планируется увеличить товарооборот между предприятиями Республики и КЭАЗ, повысить их производственный, научно-технический и опытно-конструкторский потенциал.

Промышленный кластер Республики Татарстан объединяет 1000 организаций и 23 отраслевых комитета, включая крупные компании, научные, вузовские и госструктуры из 43 российских субъектов и 12 стран.