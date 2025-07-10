КЭАЗ и Промышленный кластер Республики Татарстан расширяют сотрудничество

3 часа назад
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Источник:
КЭАЗ
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На выставке ИННОПРОМ КЭАЗ и Промышленный кластер Республики Татарстан подписали дорожную карту, направленную на развитие кооперационных цепочек нашего предприятия с компаниями-резидентами кластера.

Планируется увеличить товарооборот между предприятиями Республики и КЭАЗ, повысить их производственный, научно-технический и опытно-конструкторский потенциал.

Промышленный кластер Республики Татарстан объединяет 1000 организаций и 23 отраслевых комитета, включая крупные компании, научные, вузовские и госструктуры из 43 российских субъектов и 12 стран.

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КЭАЗ
КЭАЗ — ведущий отечественный разработчик и производитель электротехники с 1945 года. Предприятие производит надежное современное низковольтное и высоковольтное оборудование - конкурентоспособный по качеству и цене продукт. Надежность - главное качество продукции КЭАЗ. Именно ее ценят клиенты и партнеры компании: аппараты КЭАЗ защищают энергосистемы ТЭЦ, АЭС, МРСК, промышленных гигантов, морских судов, кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, подвижных составов РЖД и метрополитена.