На ПАТЭС стартовал плановый ремонт реакторной установки

Планово-предупредительные ремонты – неотъемлемая часть эксплуатации АЭС России для обеспечения безопасности и надежности.

В начале июля на единственной в мире Плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в городе Певеке (Чукотский АО) стартовал плановый ремонт реакторной установки правого борта энергоблока, который закончится в сентябре и перейдет на левый борт.

В ремонтную кампанию 2025 года нанесут защитное покрытие на лопатки турбины правого борта, заменят три внутренние устройства парогенераторов. Для оптимизации сроков ремонта на ПАТЭС заблаговременно поставлены станки для вырезки и сварки выемных устройств. Этот набор оборудования позволит осуществить технически сложные манипуляции с парогенераторами безопасно и качественно. Таким образом восстановление ресурсных характеристик парогенераторов будет завершено.

Начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Антон Мартынов:

«В этом году в ремонте задействованы 77 сотрудников плавучей атомной теплоэлектростанции. Ремонт парогенераторов будет вестись круглосуточно без выходных. Многосменный режим позволит оперативно выполнить все запланированные регламентом операции, а сокращение срока ремонта позволит увеличить отпуск электроэнергии. Ожидаем, что при таком подобный график поможет станции дополнительно выработать до 70 000 кВт*ч, или 28% к плану ФАС на 2025 год».

Ремонты на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» проводятся побортно: во время ремонтных операций одна реакторная установка останавливается, а вторая продолжает функционировать, обеспечивая таким образом бесперебойную подачу энергии. В настоящее время блок работает на мощности 20 МВт, вместе с Билибинской АЭС надежно обеспечивая энергией Чаун-Билибинский энергоузел на Чукотке.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, расположена в городе Певеке Чукотского автономного округа) - единственная в мире действующая плавучая АЭС малой мощности, самая северная атомная теплоэлектростанция в мире. Ввод ПАТЭС на Чукотке был призван решить две ключевые задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет.

Во-вторых - энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западе Чукотки, в Чаун-Билибинском энергоузле. Это большой рудно - металлический кластер, включающий золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны. В числе потребителей ПАТЭС - "Песчанка" - крупнейшее месторождение и основа перспективного Баимского горно-обогатительного комбината.

Общая мощность ПАТЭС, выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 70 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности - порядка 44 МВт. Население Певека - немногим более 4 тыс. человек, при этом ПАТЭС потенциально может обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тыс. человек.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.