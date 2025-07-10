На Южном Урале появится кластер промышленных предприятий

Подписание трехстороннего меморандума о строительстве кластера промышленных предприятий состоялось на стенде Челябинской области в первый день «ИННОПРОМа». Договор подписали губернатор региона Алексей Текслер, директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров и Президент CM PEACE (DALIAN) LIMITED (Китай) Цзи Чуньхуэй.

В рамках меморандума стороны договорились о совместной работе по строительству первого в России промышленного комплекса с предприятиями цветной и чёрной металлургии, химии и энергетики на одной территории. Кластер получил название «Смарт Элемент».

«Подписание этого меморандума – важное событие не только для Челябинской области, но и для всей российской промышленности. Создание кластера «Смарт Элемент» – это закладка фундамента для принципиально новой модели промышленного производства. Мы говорим о высокотехнологичном, экологически ответственном и социально ориентированном комплексе, который станет образцом для всей страны. Этот проект – яркий пример того, как инновации, эффективное сотрудничество и внимание к экологической безопасности могут трансформировать промышленный ландшафт и повысить качество жизни людей», - отметил Алексей Текслер.

В рамках кластера будет построен медеплавильный завод нового поколения «Элемент 29», производительностью 430 тысяч тонн катодной меди в год. Производство на комбинате будет строиться по каскадному принципу – без кранов и ковшей. Металлургический цех будет оборудован плавильной печью, конвертером и анодными печами нового поколения. Эффективность и экологическая безопасность на всех этапах производства от приёма сырья до выпуска готовой продукции будет обеспечена интеллектуальной платформой управления. Несколько заводов химического комплекса будут давать все необходимые составляющие для производства сложных минеральных удобрений марок MAP, DAP, NPK, востребованных для повышения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственной продукции.

Комплекс черной металлургии в промышленном кластере будет перерабатывать железный концентрат с медеплавильного комбината «Элемент 29» и производить востребованные виды стального проката. Железо будет производиться по самой современной технологии прямого восстановления (DRI), то есть из металлургического цикла исключены наиболее вредные переделы - агломерационный, коксохимический и доменный.

«Вместе с китайскими коллегами и благодаря поддержке губернатора, мы построим практически безотходные предприятия по самым строгим экологическим стандартам в рамках единого технологического цикла и покажем прекрасный пример для коллег со всей страны, как должно выглядеть промышленное производство – безопасное, экологичное и высокопродуктивное», - уточнил директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров.

В проекте кластера предусмотрены собственная железнодорожная станция и современный логистический центр для хранения и отгрузки продукции. Для работы кластера будет построена газовая электростанция и система солнечной генерации.

Учитывая высокий уровень автоматизации и роботизации предприятий, строительство промышленного кластера создаст в Челябинской области высокопроизводительные рабочие места. На территории для сотрудников будут построены офисы, учебные классы, спортплощадки, а также благоустроен парк с прогулочной зоной и водоемом.