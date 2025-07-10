RusCable Studio разработали 3D-видео и визуализацию для уникального удлинителя VOLTEX с системой фиксации вилки «клик-клак»

Завод удлинителей "Пилот" и Орловский кабельный завод вывели на рынок удлинитель уникальной конструкции под брендом VOLTEX. Главная особенность удлинителя — система фиксации вилки "клик-клак", то позволяет надежно зафиксировать вилку в розетке удлинителя, а еще обеспечивает удобство для пользователей, кому часто приходится пользоваться удлинителем. Продукт получил название "Удлинитель нажимной 3 розетки c заземлением VOLTEX с USB 16А", что по сути формирует новую нишу внутри рынка удлинителей.

Технология фиксации вилки "КЛИК-КЛАК" КЛИК (надежная фиксация): вставьте вилку и легко нажмите на нее сверху – раздастся четкий клик, сигнализирующий о полной фиксации! Вилка механически защелкивается, обеспечивая максимальную площадь контакта. Нет болтанию, нет выпадению даже при сильной вибрации (дрель, блендер, стиральная машина), нет искрению из-за плохого контакта! Безопасность для техники. КЛАК (мгновенное освобождение): нужно отключить прибор? Просто нажмите на вилку еще раз – услышите клак, и она свободно извлекается без малейших усилий, рывков или перекоса! Без риска повредить розетку или вилку дорогого устройства. Механизм рассчитан на десятки тысяч циклов срабатывания – надежность премиум-класса.

Уникальные удлинители VOLTEX с технологией фиксации вилки "Клик-клак" уже доступны в продаже. Их можно купить на маркетплейсе OZON в трех вариантах исполнения: 1,5, 3 и 5 метров.

В RusCable Studio разработали 3D-графику, видеодемонстрацию и дизайн карточек для маркетплейсов для нового удлинителя

Для нового типа удлинителей с уникальным механизмом фиксации важно было разработать понятную демонстрацию функционала "клик-клак", которая бы поместилась в ограниченный тайминг, пока пользователи маркетплейсов выбирают удлинитель на сайте или в приложении маркетплейса. С помощью 3D-графики был подготовлен видеоролик, который хорошо демонстрирует работу механизма, а за счет плавных движений и имитации нажатия получается показать, что механизм срабатывает именно от нажатия.

Демонстрация работы механизма "клик-клак"

Для подготовки ролика нужно было изготовить реалистичную 3D-модель удлинителя с качественными текстурами и сделать это в сжатые сроки. Специалисты из студии RC3D.Ru подготовили 3D-модель на основе фотографий и видео, сделанных на обычный телефон в условиях склада, а точные габариты изделия были воспроизведены на основании технических чертежей. При реализации проекта не понадобился живой образец, что сэкономило время на подготовку графики и не потребовало пересылать образец в студию и обратно, что тоже сэкономило время и средства для заказчика. В результате получились реалистичные 3D-рендеры удлинителя, а дизайнеры на основе брифа подготовили и всю остальную графику для маркетплейса — карточки товара с информацией и характеристиками. Срок реализации составил около 7 рабочих дней с момента обращения в студию RC3D.Ru и до получения готовой графики и видео.

Студия RC3D.Ru занимается визуализацией для кабельной промышленности, 3D-рендерами кабельной и электротехнической продукцией, подготовкой каталогов, промо-роликов и других маркетинговых материалов. В портфолио студии уже более 500 высококачественных работ. Были реализованы кабели и провода в различных вариантах и исполнениях, автоматические выключатели, муфты и соединители, изображения кабельных барабанов, бухт, упаковок кабельной и электротехнической продукции и, конечно, промо-ролики и видеодемонстрации. Сегодня портфолио студии пополнилось еще одной работой - уникальным удлинителем VOLTEX российского производства с системой фиксации "клик-клак". Удлинитель уже можно купить на ОЗОН, а заказать графику, 3D-модели, рендеры, промо-видео, каталоги и графику можно в RusCable Studio.