В «Аэропорту Норильск» Красноярского края создадут собственный центр обработки данных

В Красноярском крае появится собственный центр обработки данных в ООО «Аэропорт Норильск», сообщает RosTender.info. Исполнителя определят при помощи конкурса. Заявки принимают до 25 июля.

Основной целью создания ЦОД является консолидация IT-инфраструктуры аэропорта в едином, защищённом и управляемом пространстве. Это позволит улучшить управляемость информационными ресурсами, снизить эксплуатационные расходы и повысить отказоустойчивость систем.

Центр обработки данных будет обеспечивать поддержку критически важных приложений, таких как системы управления воздушным движением, системы бронирования и регистрации пассажиров, а также системы управления ресурсами предприятия (ERP).

Проект включает в себя несколько ключевых этапов: проектирование и строительство здания ЦОД, закупку и установку серверного оборудования, систем хранения данных, сетевого оборудования и систем безопасности. Особое внимание будет уделено обеспечению резервирования электропитания, климат-контролю и системам пожаротушения.

Планируемый срок реализации проекта — IV квартал 2026 года. Стоимость проекта составляет 255 млн рублей.