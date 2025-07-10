IEK GROUP на конференции энергетиков: комплексные решения для энергосетевых компаний

IEK GROUP представила свои разработки на XXVIII Всероссийской научно-технической конференции «Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства», прошедшей в Дивноморском, Краснодарского края.

Участники конференции познакомились с последними разработками для электроэнергетики и пообщались с представителями компаний-производителей.

IEK GROUP приняла участие в конференции как компания, придерживающаяся комплексного подхода при производстве продукции. Четыре основных продуктовых направления ― электротехника, оборудование для IT-инфраструктуры, светотехника, системы для промышленной автоматизации ― позволяют реализовывать его в полной мере.

Современные системы электроснабжения и автоматизации, которые компания предлагает своим партнерам и заказчикам, позволяют найти уникальное решение для каждого проекта. Например, металлические шкафы, реле, автоматические выключатели, кнопки и светосигнальные индикаторы, программируемые логические реле, оборудование для промышленной автоматизации ONI и программное обеспечение IEK DIGITAL объединяются в систему контроля и учета данных.

Технологические возможности и компетенции IEK GROUP возросли с интеграцией в ее структуру завода «Контактор». Это позволяет компании создавать новые комплексные решения, произведенные в России. Уже сейчас 10 серий автоматических выключателей «Контактор» внесены в перечень отечественной продукции Минпромторга РФ.