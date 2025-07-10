На энергоблоке №2 АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) завершены работы по установке третьего яруса внутренней защитной оболочки

На втором энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») был установлен в проектное положение последний сегмент кольца третьего яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО).

Установка третьего яруса внутренней защитной оболочки была выполнена в течение двух недель. Диаметр кольца третьего яруса составляет 44 метра. В работах по монтажу каждого из лепестков принимали участие около 50 специалистов. Монтаж осуществлялся с использованием крана грузоподъёмностью 1350 тонн.

«За две недели реакторное здание второго энергоблока выросло ещё на 9 метров. Выход на отметку +29.150 метра – результат системной работы, основанной на принципах производственной системы «Росатома». ПСР – это наш стандарт: от планирования до исполнения. В этом году в планах установить ещё один ярус ВЗО, и каждый наш следующий шаг опирается на накопленный опыт и стандарты ПСР», – отметил вице-президент АО «Атомстройэкспорт» – директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко.

«Завершение монтажа третьего яруса ВЗО на блоке 2 АЭС “Эль-Дабаа” является значительной вехой в ходе развития этого национального проекта, который лежит в основе египетской концепции безопасного и устойчивого развития энергетики на годы вперед. Это достижение подтверждает неизменную готовность Управления неукоснительно следовать утвержденному графику проекта, а также отражает постоянные усилия и четкую координацию между всеми участниками проекта – я имею в виду прежде всего наших партнеров из российской компании “Атомстройэкспорт”. Достижение такого прогресса в рекордные сроки – всего за две недели – стало возможным благодаря высокой квалификации египетских специалистов, а также благодаря плодотворному сотрудничеству с российской стороной, добросовестной работе монтажных, инженерных и проектных групп. Эта веха также означает эффективность Производственной системы “Росатом” (ПСР), которая служит эталоном передового опыта в управлении и реализации крупных проектов. Каждый новый шаг приближает нас к созданию мирной атомной электростанции, которая воплотит ожидания египетского государства, будет способствовать диверсификации источников энергии, укреплению принципов энергетической безопасности и устойчивого развития на пути к светлому будущему и процветанию», – заявил председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта доктор Шариф Хельми Махмуд.

ВЗО – цилиндрическая конструкция, внутри которой будут размещены ядерный реактор и оборудование первого контура АЭС. Третий ярус ВЗО состоит из 12 «блоков-лепестков», которые были изготовлены на производственной базе египетской стройплощадки. Высота блоков третьего яруса составляет 9 метров, а вес – от 40 до 100 тонн, в зависимости от конструктивного наполнения. Стоит отметить, что на третьем ярусе ВЗО находится самый габаритный «лепесток» всей конструкции, длина которого составляет 17 метров – в него впоследствии будет смонтирована закладная транспортного шлюза здания реактора.

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте. Она строится в городе Эль-Дабаа в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. АЭС «Эль-Дабаа» состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200 новейшего третьего поколения, которые являются новейшими технологиями и уже имеют успешно работающие опорные станции. АЭС «Эль-Дабаа» строится в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации АЭС «Эль-Дабаа», а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых десяти лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

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