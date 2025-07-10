«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией новые жилые комплексы в Невском районе Санкт-Петербурга

Для электроснабжения ЖК «Астра-Марин» специалисты «Россети Ленэнерго» построили три трансформаторные и одну распределительную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ, а также смонтировали кабельные линии электропередачи 6 кВ.

Энергообъекты оснащены современным оборудованием, которое обеспечивает их 100% наблюдаемость, позволяет осуществлять дистанционное управление и оперативную передачу информации о состоянии электрической сети.

Для снабжения электроэнергией жилого комплекса «Астра-Континенталь», возводимого на проспекте Обуховской обороны, предусмотрено строительство более 10 трансформаторных подстанций и одной распределительной трансформаторной подстанции.

«Энергетики обеспечивают необходимые ресурсы для развития Санкт-Петербурга, в том числе для строительства и надежного электроснабжения современного жилья», - отметил заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению «Россети Ленэнерго» Виталий Стромаков.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».