Сергей Кириенко и Бадра Гунба обсудили меры по стабилизации энергосистемы Абхазии
В Сухуме состоялось рабочее совещание, посвящённое развитию и текущему состоянию энергетического комплекса республики. Встреча прошла с участием Первого заместителя Руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, Президента Абхазии Бадры Гунба, Премьер-министра Абхазии Владимира Делба, представителей Министерств энергетики двух стран и руководства компании «Черноморэнерго».
Ключевым вопросом совещания стала проблема высоких потерь в электросетях. По словам российских представителей, уровень потерь в Абхазии в 3–4 раза превышает аналогичные показатели в России и достиг критических значений, влияющих на устойчивость энергоснабжения.
Стороны обсудили план мероприятий по модернизации сетевой инфраструктуры, внедрению системы учёта и усилению дисциплины энергопотребления. Особое внимание уделено необходимости подготовки к осенне-зимнему периоду, чтобы избежать отключений и обеспечить надёжную работу системы.
«Мы должны найти решения: чтобы зимой не было отключений, не ограничивалось развитие инфраструктуры Абхазии невозможностью подключить электроэнергию и долгосрочный вопрос устойчивость инфраструктуры», — отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Проекты в сфере энергетики находятся под постоянным межведомственным контролем и входят в число приоритетных направлений российско-абхазского сотрудничества.
«Одна из ключевых задач, которая сегодня стоит перед руководством Абхазии и одна системная проблема, которая фактически мешает нам развиваться – недостаточное количество объемов электроэнергии, которые потребляет республика. В этом смысле мы надеемся на взаимодействие с Российской Федерацией. Прорабатываем несколько направлений в рамках оздоровления энергетической системы, и я надеюсь, что мы сегодня в рамках встречи обсудим эти шаги и будем выходить на реализацию этих запланированных мероприятий, которые мы обсуждали ранее – в том числе и на встрече в Москве с Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал Президент Абхазии Бадра Гунба.