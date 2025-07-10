Сергей Кириенко и Бадра Гунба обсудили меры по стабилизации энергосистемы Абхазии

В Сухуме состоялось рабочее совещание, посвящённое развитию и текущему состоянию энергетического комплекса республики. Встреча прошла с участием Первого заместителя Руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, Президента Абхазии Бадры Гунба, Премьер-министра Абхазии Владимира Делба, представителей Министерств энергетики двух стран и руководства компании «Черноморэнерго».

Ключевым вопросом совещания стала проблема высоких потерь в электросетях. По словам российских представителей, уровень потерь в Абхазии в 3–4 раза превышает аналогичные показатели в России и достиг критических значений, влияющих на устойчивость энергоснабжения.

Стороны обсудили план мероприятий по модернизации сетевой инфраструктуры, внедрению системы учёта и усилению дисциплины энергопотребления. Особое внимание уделено необходимости подготовки к осенне-зимнему периоду, чтобы избежать отключений и обеспечить надёжную работу системы.

«Мы должны найти решения: чтобы зимой не было отключений, не ограничивалось развитие инфраструктуры Абхазии невозможностью подключить электроэнергию и долгосрочный вопрос устойчивость инфраструктуры», — отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Проекты в сфере энергетики находятся под постоянным межведомственным контролем и входят в число приоритетных направлений российско-абхазского сотрудничества.