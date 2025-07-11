Алексей Лихачёв дал старт подготовительным работам по строительству энергоблока №5 с реактором БН-1200М на Белоярской АЭС

11 июля генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв с рабочим визитом посетил Свердловскую область. Центральным событием поездки стал старт работ подготовительного этапа строительства энергоблока № 5 на Белоярской АЭС — первого серийного блока с реактором IV поколения БН-1200М. В рамках визита также подписано соглашение с врио губернатора о разработке мастер-планов для трёх «атомных» городов в регионе.



Реакторы на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом обеспечат многократное использование ядерного топлива, минимизацию радиоактивных отходов и новый уровень безопасности. БН-1200М, создаваемый на базе опыта эксплуатации блоков БН-600 и БН-800, станет самым мощным в мире реактором на быстрых нейтронах. Заливка первого бетона запланирована на 2027 год.



В рамках визита Алексей Лихачёв осмотрел действующую площадку Белоярской АЭС, включая машинный зал, блочный пункт управления энергоблока № 4, элементы мобильной резервной инфраструктуры. Также ему продемонстрирован уникальный защитный костюм для работы со щелочными металлами — аналогичная экипировка имеется только на Белоярской АЭС и обеспечивает высокий уровень безопасности персонала. После этого состоялась церемония награждения сотрудников станции.



Генеральный директор «Росатома» также посетил Институт реакторных материалов — организацию Научного дивизиона «Росатома», где были представлены передовые технологии производства радиоизотопной продукции и методики исследований конструкционных материалов и топлива, используемых в атомной промышленности. Алексей Лихачёв вручил сотрудникам института и станции государственные и отраслевые награды.



Помимо производственной повестки, важное внимание в ходе визита было уделено социально-экономическому развитию городов атомной отрасли региона. Алексей Лихачев подписал с губернатором Свердловской области Денисом Паслером соглашение о разработке мастер-планов для трёх территорий: города Заречного, ЗАТО Новоуральска и ЗАТО Лесного.



Мастер-планы станут основой для создания комфортной городской среды, развития экономики, реализации молодёжных и социальных инициатив. Их подготовка и реализация предполагают активное участие жителей, отраслевых предприятий и привлечение федерального финансирования для наиболее значимых инфраструктурных проектов.

«С запуском работ по энергоблоку № 5 Белоярская АЭС укрепляет статус лидера в развитии технологии быстрых реакторов. Это направление является неотъемлемой частью нашего передового проекта по созданию двухкомпонентной атомной энергетики. Реализация проекта позволит выполнить поручение Президента РФ — довести долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году — и обеспечить дальнейшее развитие страны чистой энергией. Кроме того, продвижение вперед в области быстрых реакторов позволит нам укрепить лидерство российских ядерных технологий в мире. Понимая, что лидерство основывается в первую очередь на людях, мы в Росатоме придаем особое значение развитию территорий присутствия. Свердловская область для нас — один из ключевых партнёров. Мастер-планы, которые мы совместно с регионом и жителями атомных городов разработаем и реализуем, станут новым импульсом для их развития и качественного улучшения жизни людей», — отметил Алексей Лихачёв.

«Большие надежды мы связываем со строительством нового, пятого, энергоблока БАЭС. Для Свердловской области это новые возможности сделать жизнь людей более гармоничной, благополучной и безопасной. Большинство сотрудников станции живут в Заречном. Создают здесь семьи, растят детей. Поэтому важно, чтобы и на работе, и за ее пределами каждый человек видел и чувствовал перспективы и возможности для развития своих детей, для благополучной и комфортной жизни своей семьи. Тесное сотрудничество правительства Свердловской области и Госкорпорации позволяет воплощать в жизнь нужные и важные проекты. Только в этом году в рамках нашего сотрудничества с госкорпорацией на развитие Заречного будет направлено 400 миллионов рублей, столько же средств пойдёт на развитие Лесного и Новоуральска. Общий объём инвестиций составит 1,2 миллиарда», – отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Соглашения с регионами присутствия госкорпорации «Росатом» являются основным форматом двустороннего сотрудничества «Росатома» и субъектов Российской Федерации. Соглашения предполагают участие субъекта Российской Федерации в развитии территорий присутствия госкорпорации и содействие реализации инвестиционных программ и проектов в рамках стратегии «Росатома», а также мероприятий, направленных на достижение целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Ежегодно для каждого «атомграда» стороны соглашений о сотрудничестве утверждают перечень мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития и определяют объем финансирования.



Соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и правительством Свердловской области действует с 2013 года и стало прочной основой для устойчивого партнёрства, направленного на развитие наших «атомных» городов в регионе — Заречного, Лесного и Новоуральска. За последние годы в результате совместной работы с правительством Свердловской области в этих городах реализован целый ряд значимых проектов. На их реализацию были мобилизованы существенные ресурсы, в том числе более 10,5 млрд рублей из областного бюджета. В Заречном построен новый детский сад, капитально отремонтированы школы, музыкальная и художественная школы, три сельских клуба. Обустроены улицы, общественные пространства. Город становился победителем Всероссийских конкурсов по благоустройству с проектами «Таховский бульвар» и «Экопарк» — они стали живыми примерами того, как инвестиции, подкреплённые качественным проектированием, меняют городскую среду. В ближайшие два года в планах: строительство спортивного комплекса с ледовой ареной, создание скейт-парка, оборудование лыжной трассы, модернизация объектов ЖКХ, запуск очистных сооружений для ливневой канализации.



Мастер-план — это детально прорисованный образ будущего города на годы вперёд. Его создатели – ведущие архитекторы, экономисты, урбанисты, социологи и другие профессионалы своего дела и, главное, сами жители, руководство города и региона. Единой командой они разрабатывают эти документы стратегического развития и затем приступают к их реализации. Это позволяет поднять на новый уровень нашу совместную работу по улучшению качества жизни людей и созданию комфортной среды, привлекая, в том числе, федеральное финансирование на наиболее востребованные и ресурсоёмкие проекты.



Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16 % электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС уже много лет надёжно и безопасно эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах (с натриевым теплоносителем) – БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла (готовится к сооружению энергоблок с реактором БН-1200М в рамках энергетической системы поколения IV). Это на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.



Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались работы подготовительного периода по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ожидается, что строительство пятого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах — уникального объекта, не имеющего аналогов в мире - станет драйвером развития города Заречного. В целом же ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.



Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (Топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. tvel.ru



Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК») – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ». Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено более 40 % российских промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80 % продукции АО «УЭХК» поставляется на экспорт. Система менеджмента АО «УЭХК» соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 28000, 50001, ISO 45001.