Энергетики повысили надёжность электроснабжения потребителей Красноармейского района Волгограда

Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт выключателя на подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроэнергией жилой сектор и инфраструктуру Красноармейского района Волгограда. Выполненные мероприятия позволили повысить качество и надёжность электроснабжения более 12 тысяч человек.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики провели капитальный ремонт выключателя 110 кВ с ревизией контактной системы и запорной арматуры, осуществили высоковольтные испытания, регенерацию трансформаторного масла и другие необходимые мероприятия.

Среди потребителей подстанции – туберкулезный диспансер, две общеобразовательные школы, шесть детских садов, три насосные станции предприятий жилищно-коммунальной сферы и трамвайно-троллейбусное депо.