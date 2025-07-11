Энергетики повысили надёжность электроснабжения потребителей Красноармейского района Волгограда

3 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Юг
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Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт выключателя на подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроэнергией жилой сектор и инфраструктуру Красноармейского района Волгограда. Выполненные мероприятия позволили повысить качество и надёжность электроснабжения более 12 тысяч человек.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики провели капитальный ремонт выключателя 110 кВ с ревизией контактной системы и запорной арматуры, осуществили высоковольтные испытания, регенерацию трансформаторного масла и другие необходимые мероприятия.
Среди потребителей подстанции – туберкулезный диспансер, две общеобразовательные школы, шесть детских садов, три насосные станции предприятий жилищно-коммунальной сферы и трамвайно-троллейбусное депо.

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