Энергетики увеличат мощность электроснабжения производственного предприятия в Апрелевке

В начале июля специалисты «Мособлэнерго» приступили к реконструкции подстанции в Апрелевке Наро-Фоминского г.о. Работы проводятся для увеличения мощности электроснабжения предприятия на ул. Апрелевской, занимающегося производством и продажей пищевых продуктов и биологически активных добавок.

В рамках реализации договоров технологического присоединения энергетики установят новое электрооборудование в трансформаторной подстанции ТП-910284. В ходе работ в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ будет произведен демонтаж семи прежних и монтаж восьми новых панелей ЩО-70, а также установка системы автоматического ввода резерва (АВР), которая переключает питание на резервный источник электроэнергии в случае отказа основного.

Установка нового оборудования, соответствующего современным требованиям надёжности и эксплуатационной безопасности, позволит увеличить мощность электроснабжения по заявке предприятия малого бизнеса с 38 до 217 кВт. Мероприятия, проводимые сотрудниками компании, планируется завершить до конца третьего квартала текущего года.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.