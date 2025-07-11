Кабельное правосудие в Москве: закон на стороне честного бизнеса

Согласно статистике судебной работы EL-Комитета НОПСМ, почти 25% продавцов фальсифицированного кабеля игнорируют претензии и предпочитают решать споры в судебном порядке. Тем не менее, результаты судебных разбирательств показывают, что практически 100% исков удовлетворяются судом в пользу добросовестных участников рынка.

Недавно Дорогомиловский районный суд Москвы рассмотрел дело № М-5488/2024 и удовлетворил иск к ИП Сальникову Д.И., продавцу на маркетплейсе ОЗОН. Суд обязал его прекратить продажи фальсифицированного кабеля «Атлант-Электро», возместить затраты на закупку и испытания, а также проинформировать потребителей о нарушениях качества и безопасности товара.

Эксперты EL-Комитета провели испытания кабеля ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3*2,5, купленного у продавца в апреле 2024 года, и обнаружили серьезные нарушения ГОСТа (пониженная толщина изоляции и оболочки, повышенное электрическое сопротивление).

Процесс длился более года, и ответчик потратил значительные ресурсы на защиту своих интересов. Однако решение суда подтвердило запрос российского рынка банковского сектора на качественную продукцию. Продавец также понес дополнительные расходы на юридические услуги.

Копия решения суда будет направлена в государственные органы контроля для дальнейших проверок в отношении ИП Сальникова Д.И. Судом также была применена астрент – ежедневная судебная неустойка за неисполнение решения.