Лабинский филиал «Россети Кубань» принял на баланс 12 энергобъектов в 2025 году

С начала 2025 года Лабинский филиал компании «Россети Кубань» в рамках программы консолидации электросетевых объектов принял на баланс восемь трансформаторных подстанций общей мощностью 2,3 МВА и 1,8 км линий электропередачи распределительной сети. Энергообъекты расположены в Лабинском и Мостовском районах Краснодарского края и принадлежали физическим и юридическим лицам.

Системную работу по консолидации сетей филиал ведет и с муниципальными образованиями. Энергетики заключают договоры о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование. В текущем году они были заключены с муниципальным образованием Мостовской район и с Ярославским сельским поселением Мостовского района.

Консолидация – процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

Программу консолидации электросетевого комплекса энергетики осуществляют в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) Краснодарского края и Республики Адыгея. Статус СТСО присвоен «Россети Кубань» в соответствии с законодательством, регламентирующим создание в регионах страны единых центров ответственности за надежность электроснабжения потребителей.

Энергетики напоминают, электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста энергопотерь.

Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовской районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 6,6 тыс. км воздушных линий электропередачи, 51 подстанция напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.