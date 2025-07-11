MasterSCADA 4D ― лауреат главной российской ИТ-премии

Флагманский продукт бренда IEK DIGITAL, платформа MasterSCADA 4D, стала лауреатом национальной премии «Приоритет: Цифра — 2025» в номинации «Программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчерского контроля (SCADA)». Эта награда вручается компаниям за лучшие цифровые решения.

MasterSCADA 4 D — продукт нового поколения SCADA-систем, инновационная платформа автоматизации, учета и диспетчеризации технологических и производственных процессов. Используется для реализации комплексных проектов в различных отраслях, включая промышленность, энергетику, транспорт, ЖКХ и другие.

Платформа позволяет создавать проекты автоматизации на всех уровнях: от программирования ПЛК до создания АРМов операторов и облачных решений в единой вертикально-интегрированной среде разработки на языках стандарта МЭК 61131-3. Поддерживает большинство распространенных в промышленности операционных систем, таких как Windows, Linux, «Эльбрус».

При этом в рамках одного проекта можно использовать аппаратные платформы, работающие по разным протоколам передачи данных между узлами системы. Такой подход позволяет обеспечить гибкость системы автоматизации, распределив функциональность между узлами системы. Например, часть задач визуализации можно перенести в ПЛК, а архивирование и документирование в облачный сервис.

«MasterSCADA 4D является полностью российским IT-продуктом, входит в топ-5 SCADA-систем и насчитывает более 150 тыс. инсталляций, ― говорит исполнительный директор бизнес-единицы IEK DIGITAL компании IEK GROUP Андрей Подлесный. ― Премия „Приоритет: Цифра“ — это авторитетная награда в области импортозамещения и независимости от зарубежных технологий. Стратегия IEK GROUP направлена на локализацию производства и разработку собственных решений, поэтому получение этой премии имеет для нас большое значение».

Премия «Приоритет: Цифра» учреждена в 2015 году. Ее цель ― содействовать продвижению передовых информационных технологий и эффективных цифровых проектов российских компаний, повышению авторитета российских разработчиков программного обеспечения, увеличению спроса на отечественные ИТ-продукты.