Новинка от Богословского Кабельного Завода: гибкая алюминиевая плетёнка для эффективного заземления и токопроводящих соединений

2 часа назад
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Источник:
Богословский кабельный за...
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Богословский кабельнвй завод предлагает инновационное решение — гибкую алюминиевую плетёнку, позволяющую значительно сэкономить на монтаже заземляющих систем и защитить оборудование от механических повреждений. Данное изделие является выгодным выбором благодаря своим техническим характеристикам и экономичности.

Преимущества алюминиевой плетёнки:

  • Гибкость: облегчает установку даже в труднодоступных зонах и позволяет удобно подключаться к сложным конструкциям.
  • Высокая электропроводность: гарантирует качественное отвод статического напряжения и надежную работу защитных устройств.
  • Устойчивость к коррозии: продлевает срок эксплуатации изделия благодаря устойчивости алюминия к агрессивным средам.
  • Маленький вес: снижает нагрузку на конструкцию, облегчая процесс транспортировки и монтажа.
  • Доступная цена: использование алюминия позволяет существенно снизить затраты по сравнению с аналогичными материалами из меди.

Алюминиевая плетёнка отлично подойдет для следующих целей:

  • Заземление электроустановок.
  • Монтаж соединительных перемычек.
  • Подключение конструктивных элементов.
  • Обеспечение защиты от воздействия электромагнитных полей.
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Богословский кабельный завод
Богословский кабельный завод - производитель инновационной кабельно-проводниковой продукции с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов. Продукция выпускается из уникальных алюминиевых сплавов, что позволяет сохранить и улучшить эксплуатационные характеристики кабеля, снизить стоимость продукции на 30-50 % относительно медьсодержащих аналогов.  