Новинка от Богословского Кабельного Завода: гибкая алюминиевая плетёнка для эффективного заземления и токопроводящих соединений

Богословский кабельнвй завод предлагает инновационное решение — гибкую алюминиевую плетёнку, позволяющую значительно сэкономить на монтаже заземляющих систем и защитить оборудование от механических повреждений. Данное изделие является выгодным выбором благодаря своим техническим характеристикам и экономичности.

Преимущества алюминиевой плетёнки:

Гибкость : облегчает установку даже в труднодоступных зонах и позволяет удобно подключаться к сложным конструкциям.

: облегчает установку даже в труднодоступных зонах и позволяет удобно подключаться к сложным конструкциям. Высокая электропроводность : гарантирует качественное отвод статического напряжения и надежную работу защитных устройств.

: гарантирует качественное отвод статического напряжения и надежную работу защитных устройств. Устойчивость к коррозии : продлевает срок эксплуатации изделия благодаря устойчивости алюминия к агрессивным средам.

: продлевает срок эксплуатации изделия благодаря устойчивости алюминия к агрессивным средам. Маленький вес : снижает нагрузку на конструкцию, облегчая процесс транспортировки и монтажа.

: снижает нагрузку на конструкцию, облегчая процесс транспортировки и монтажа. Доступная цена: использование алюминия позволяет существенно снизить затраты по сравнению с аналогичными материалами из меди.

Алюминиевая плетёнка отлично подойдет для следующих целей: