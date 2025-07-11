Новинка от Богословского Кабельного Завода: гибкая алюминиевая плетёнка для эффективного заземления и токопроводящих соединений
2 часа назад
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Богословский кабельнвй завод предлагает инновационное решение — гибкую алюминиевую плетёнку, позволяющую значительно сэкономить на монтаже заземляющих систем и защитить оборудование от механических повреждений. Данное изделие является выгодным выбором благодаря своим техническим характеристикам и экономичности.
Преимущества алюминиевой плетёнки:
- Гибкость: облегчает установку даже в труднодоступных зонах и позволяет удобно подключаться к сложным конструкциям.
- Высокая электропроводность: гарантирует качественное отвод статического напряжения и надежную работу защитных устройств.
- Устойчивость к коррозии: продлевает срок эксплуатации изделия благодаря устойчивости алюминия к агрессивным средам.
- Маленький вес: снижает нагрузку на конструкцию, облегчая процесс транспортировки и монтажа.
- Доступная цена: использование алюминия позволяет существенно снизить затраты по сравнению с аналогичными материалами из меди.
Алюминиевая плетёнка отлично подойдет для следующих целей:
- Заземление электроустановок.
- Монтаж соединительных перемычек.
- Подключение конструктивных элементов.
- Обеспечение защиты от воздействия электромагнитных полей.