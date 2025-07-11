ОСК: на развитие завода «Красное Сормово» направят около 7,5 млрд рублей

11 июл. 2025, 15:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ТАСС
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Порядка 7,5 млрд рублей будет направлено на развитие завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Красное Сормово" в рамках первого этапа инвестиций. Об этом заявил генеральный директор ОСК Андрей Пучков в ходе церемонии спуска на воду головного круизного лайнера проекта 00840 "Николай Жарков", которая проходит на предприятии.

"Для выполнения задач, сформулированных в Стратегии развития судостроительной промышленности России, нам еще многое предстоит сделать. Корпорация при поддержке государства и Банка ВТБ продолжает обновление производственных мощностей и наращивание кадрового потенциала. Свидетельством тому стала недавно утвержденная ОСК программа модернизации завода "Красное Сормово". Около 7,5 млрд рублей будут направлены на развитие предприятия в рамках первого этапа инвестиций", - сказал Пучков.

Глава ОСК выразил уверенность, что предпринимаемые усилия позволят выйти на позитивные темпы сдачи гражданских заказов и обеспечить ритмичное строительство серийных судов. 

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