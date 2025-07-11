Правительство внесло изменения в правила технологического функционирования электроэнергетических систем

11 июл. 2025, 15:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Министерство энергетики Р...
Авторы и источники / Правообладателям

Правительство Российской Федерации утвердило постановление, которым вносятся изменения в правила технологического функционирования электроэнергетических систем. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

 Он направлен на совершенствование и оптимизацию существующих требований к функционированию энергосистем и обеспечение их устойчивости. 

Новые нормы позволят увеличить степень использования пропускной способности существующих электрических сетей и повысить доступность энергетической инфраструктуры для потребителей без дополнительного строительства  и реконструкции энергообъектов.

Кроме того, обновленная редакция правил будет способствовать снижению объема невыпускаемой мощности электростанций и «запертой» мощности энергорайонов, повышая тем самым эффективность использования генерирующих мощностей для удовлетворения спроса на электроэнергию.

Новое регулирование позволит оптимизировать технические решения, принимаемые при проектировании развития энергосистемы и технологическом присоединении к электросетям, а также снизить их стоимость за счет использования в ряде случаев вместо решений по сооружению новых элементов сетевой инфраструктуры технических решений по развитию противоаварийного управления и наблюдаемости энергосистемы.

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