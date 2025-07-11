Правительство внесло изменения в правила технологического функционирования электроэнергетических систем

Правительство Российской Федерации утвердило постановление, которым вносятся изменения в правила технологического функционирования электроэнергетических систем. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он направлен на совершенствование и оптимизацию существующих требований к функционированию энергосистем и обеспечение их устойчивости.

Новые нормы позволят увеличить степень использования пропускной способности существующих электрических сетей и повысить доступность энергетической инфраструктуры для потребителей без дополнительного строительства и реконструкции энергообъектов.

Кроме того, обновленная редакция правил будет способствовать снижению объема невыпускаемой мощности электростанций и «запертой» мощности энергорайонов, повышая тем самым эффективность использования генерирующих мощностей для удовлетворения спроса на электроэнергию.

Новое регулирование позволит оптимизировать технические решения, принимаемые при проектировании развития энергосистемы и технологическом присоединении к электросетям, а также снизить их стоимость за счет использования в ряде случаев вместо решений по сооружению новых элементов сетевой инфраструктуры технических решений по развитию противоаварийного управления и наблюдаемости энергосистемы.