Режкабель на ИННОПРОМ-2025

С 7 по 10 июля Екатеринбург стал центром международного промышленного диалога — здесь прошла крупнейшая выставка ИННОПРОМ. Мероприятие привлекло внимание более 50 000 участников из 60 стран мира, подтвердив свой статус одной из ведущих промышленных площадок.

Режевской кабельный завод принял участие в деловой программе выставки. Светлана Владимировна Лукина, начальник отдела управления персоналом, выступила в качестве эксперта на пленарной сессии «Дефицит промышленных кадров — как восполнить?».

В ходе сессии были детально рассмотрены следующие вопросы:

современные методы привлечения молодых специалистов;

проблемы промышленных предприятий в вопросе кадрового обеспечения;

привлечение, вовлечение и удержание талантливых кадров;

повышение престижности промышленных профессий.

Светлана представила успешный опыт Режкабеля в области кадрового развития, включая инновационные подходы к обучению сотрудников и созданию привлекательных условий труда. Особое внимание было уделено интегрированной производственно-образовательной системе «Потенциал» и её ключевым преимуществам:

целевая подготовка специалистов под конкретные производственные задачи;

двойное наставничество — от преподавателей и опытных производственных мастеров;

практико-ориентированное обучение с первого курс;

гарантированное трудоустройство выпускников.