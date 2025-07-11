Режкабель на ИННОПРОМ-2025

5 часов назад
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Источник:
Режевской кабельный завод
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С 7 по 10 июля Екатеринбург стал центром международного промышленного диалога — здесь прошла крупнейшая выставка ИННОПРОМ. Мероприятие привлекло внимание более 50 000 участников из 60 стран мира, подтвердив свой статус одной из ведущих промышленных площадок.

Режевской кабельный завод принял участие в деловой программе выставки. Светлана Владимировна Лукина, начальник отдела управления персоналом, выступила в качестве эксперта на пленарной сессии «Дефицит промышленных кадров — как восполнить?».

В ходе сессии были детально рассмотрены следующие вопросы:

  • современные методы привлечения молодых специалистов;
  • проблемы промышленных предприятий в вопросе кадрового обеспечения;
  • привлечение, вовлечение и удержание талантливых кадров;
  • повышение престижности промышленных профессий.

Светлана представила успешный опыт Режкабеля в области кадрового развития, включая инновационные подходы к обучению сотрудников и созданию привлекательных условий труда. Особое внимание было уделено интегрированной производственно-образовательной системе «Потенциал» и её ключевым преимуществам:

  • целевая подготовка специалистов под конкретные производственные задачи;
  • двойное наставничество — от преподавателей и опытных производственных мастеров;
  • практико-ориентированное обучение с первого курс;
  • гарантированное трудоустройство выпускников.

«Сегодня мы наблюдаем, как традиционные подходы к подготовке кадров требуют модернизации. Проект «Потенциал» — это не просто образовательная инициатива, а целостная экосистема развития профессиональных компетенций. Мы создаём условия, где каждый студент сможет раскрыть свой потенциал и стать частью успешной производственной команды», — отметила Светлана Лукина.

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Режевской кабельный завод (Режкабель)
OOО «Режевской кабельный завод» одно из самых высокотехнологичных предприятий в уральском регионе, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции. Основные направления деятельности: – кабели монтажные для систем промышленной автоматики – термоэлектродные кабели и провода – кабели контрольные и управления – кабели силовые