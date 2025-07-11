Режкабель на ИННОПРОМ-2025
С 7 по 10 июля Екатеринбург стал центром международного промышленного диалога — здесь прошла крупнейшая выставка ИННОПРОМ. Мероприятие привлекло внимание более 50 000 участников из 60 стран мира, подтвердив свой статус одной из ведущих промышленных площадок.
Режевской кабельный завод принял участие в деловой программе выставки. Светлана Владимировна Лукина, начальник отдела управления персоналом, выступила в качестве эксперта на пленарной сессии «Дефицит промышленных кадров — как восполнить?».
В ходе сессии были детально рассмотрены следующие вопросы:
- современные методы привлечения молодых специалистов;
- проблемы промышленных предприятий в вопросе кадрового обеспечения;
- привлечение, вовлечение и удержание талантливых кадров;
- повышение престижности промышленных профессий.
Светлана представила успешный опыт Режкабеля в области кадрового развития, включая инновационные подходы к обучению сотрудников и созданию привлекательных условий труда. Особое внимание было уделено интегрированной производственно-образовательной системе «Потенциал» и её ключевым преимуществам:
- целевая подготовка специалистов под конкретные производственные задачи;
- двойное наставничество — от преподавателей и опытных производственных мастеров;
- практико-ориентированное обучение с первого курс;
- гарантированное трудоустройство выпускников.
«Сегодня мы наблюдаем, как традиционные подходы к подготовке кадров требуют модернизации. Проект «Потенциал» — это не просто образовательная инициатива, а целостная экосистема развития профессиональных компетенций. Мы создаём условия, где каждый студент сможет раскрыть свой потенциал и стать частью успешной производственной команды», — отметила Светлана Лукина.