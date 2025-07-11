В Челябинске разработали прибор для предупреждения аварий на ЛЭП

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) предложили решение проблемы аварий на высоковольтных линиях электропередач (ЛЭП) и других объектах энергетики, вызванных поломкой ограничителей перенапряжения. Создан уникальный прибор, который отслеживает состояние ограничителей и сигнализирует о необходимости их замены, сообщил ТАСС доцент кафедры "Электрические станции, сети и системы электроснабжения" вуза Денис Коробатов.

"На текущий момент существует проблема аварий на ЛЭП, вызванных внезапным выходом из строя защитных устройств - ограничителей перенапряжения в сетях переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Для решения этой проблемы мы разработали и создали уникальный прибор - индикатор-регистратор импульсов тока грозовых и коммутационных перенапряжений", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что защитные устройства ЛЭП выходят из строя и требуют замены после некоторого количества срабатываний. При этом эксплуатирующие организации не могут предугадать момент, когда произойдет поломка.

"Новый прибор, разработанный в ЮУрГУ, диагностирует ограничители и отправляет сигнал компетентному лицу. Станция собирает информацию с объектов (до 64 приборов одновременно) и передает в облачные сервисы или на серверы заказчика. Таким образом, эксплуатирующая организация понимает, в каком состоянии находятся ограничители, когда их следует заменить", - отметил ученый.

Он добавил, что разработанный прибор обладает рядом уникальных характеристик. Во-первых, он способен регистрировать сразу три важнейших показателя - уровень утечек электрического тока первой, третьей и пятой гармонических составляющих, общий ток утечки и количество случаев срабатывания защитного элемента при экстремальных ситуациях. Во-вторых, устройство оснащено функцией фиксации температуры окружающей среды и интегрируется с системой дистанционного мониторинга, позволяющей оператору дистанционно снимать показания и анализировать полученные данные.