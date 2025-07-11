Внедрение цифровой технологии в энергосистеме Кемеровской области позволяет оптимизировать загрузку генерации

Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в трех контролируемых сечениях (совокупностях ЛЭП) энергорайона «Южный-1» энергосистемы Кемеровской области.

Применение технологии СМЗУ в этих контролируемых сечениях позволит увеличить степень использования пропускной способности сети на величину до 209 МВт, или на 20%.

В энергорайоне «Южный-1» энергосистемы Кемеровской области, к которому относятся названные участки электрической сети, расположены такие значимые потребители, как АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Евраз ЗСМК», АО «Кузнецкие ферросплавы».

Технология СМЗУ обеспечивает дополнительные возможности по выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы Кемеровской области. Используя цифровую технологию при определении допустимых перетоков активной мощности, диспетчеры Кемеровского РДУ оптимизируют загрузку генерации для передачи потребителю максимального объема электроэнергии.

«Максимальное использование пропускной способности электрической сети позволяет увеличить степень использования генерирующей мощности Томь-Усинской ГРЭС, а следовательно, минимизировать риски ввода графиков аварийного ограничения режима потребления энергорайона «Южный-1». Это особенно актуально в условиях проведения ремонтной кампании на электросетевом и генерирующем оборудовании», – отметил директор Кемеровского РДУ Павел Якис.

О технологии СМЗУ

Система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором. АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильный российский научно-исследовательский центр, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». СМЗУ с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.