Завод «ПсковКабель» оценил результаты своего участия во всероссийском проекте «Производительность труда»

За полгода реализации пилотной программы предприятие значительно превысило ключевые показатели: сократила сроки производства на 25%, увеличила выработку на 33% и снизила объем незавершенного производства более чем вдвое, сообщается на официальном сайте предприятия.

Оптимизация производства обмоточного медного провода в стекловолокне была выбрана в качестве пилотного направления. Рабочая группа прошла обучение под руководством тренеров Федерального Центра Компетенций (ФЦК ), освоив методики бережливого производства, картирование процессов создания ценности, стандартизацию работы и другие инструменты бережливого управления.

По словам Павла Прохорова, руководителя программы и заместителя директора по производству на «ПсковКабель», предприятие на протяжении шести месяцев вложило множество усилий, однако впереди еще много задач. В настоящее время осуществляется обучение внутренними тренерами, сертифицированными ФЦК.

"Поставлены цели по росту производительности на 5% ежегодно", - добавил Прохоров. Он также отметил, что на второй год планируется расширение улучшений на все производственные потоки и акцент на развитии поставщиков.

В ближайшие 2,5 года завод будет тиражировать успешные практики на все производственные процессы. Федеральный проект, рассчитанный на три года, направлен на системное увеличение конкурентоспособности российских предприятий. Проект «Производительность труда» является частью национальной инициативы «Эффективная и конкурентная экономика» и имеет целью повышение производительности труда в российских организациях.