Энергетики Нюрбинского района готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду

В рамках масштабной программы повышения надёжности энергоснабжения потребителей специалистами Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполняется замена опор и проводов воздушных линий электропередачи в Нюрбинском районе.

«В период с 14 по 31 июля предстоят длительные работы на воздушной линии напряжением 35 кВ «Нюрба-Хампах». Здесь будет производиться замена провода головного участка с увеличением сечения провода в 34-х пролетах опор протяженностью порядка пяти километров. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, связанные с отключением электроэнергии, работы будут проводиться в ночное время - ежедневно с полуночи до 6 часов утра. Во время проведения ремонтов в ограничении электроснабжения будут находиться потребители сёл Бысыттах, Дикимдя, Малыкай, Сайылык, Чукар, Энгольжа. 14, 15, 20 и 21 июля также в ночное время для безопасности проведения работ будет отключаться ВЛ 10 кВ «Нюрба — Чаппанда», в следствие чего под ограничение попадут потребители села Чаппанда», - сообщил главный инженер Нюрбинского района электрических сетей ЗЭС Валерий Федотов.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей села Антоновка и части жителей г. Нюрба уже завершены работы на воздушной линии 10 кВ «Нюрба» (от подстанции 110/35/10 кВ «Нюрба» до трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «Нижняя Амакинка»). Здесь обновлено 30 единиц опор, установленных взамен устаревших, и вместо голого провода АС-35 смонтировано 6 км современного провода СИП. Благодаря использованию новых материалов существенно снижается вероятность повреждений воздушной лини, уменьшаются потери электроэнергии при её передаче и в целом повышается надежность электроснабжения потребителей.